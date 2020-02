Vždycky jsem byla obdařenější prsatice, směje se Lucie Benešová

Před televizní kamerou se Lucie Benešová cítí lépe než na divadelních prknech. „Nenaplňuje mě to tolik jako někoho jiného a možná mi to ani nejde tolik jako jiným. Raději trávím večery jinak a jinde než prací,“ vysvětluje, proč není v divadlech k vidění častěji než nyní na scénách Divadla Kalich a Bez zábradlí.

To v televizi je hvězdou seriálu Slunečná, který ve sledovanosti poráží i Ordinaci. „Ve Slunečné jsme taková parta ‚křáplých‘, jak říkám. Já, bývalá prostitutka Róza, Honza Šťastný alkoholik a Filip Blažek zase hraje člověka zavaleného exekucemi,“ směje se.

V seriálu je vaší postavě azylem a současně také domovem rodinný statek. Lákal vás vlastně někdy, coby děvče z Prahy, život na venkově?

Určitě. Venkovský styl života je mi blízký, ale musím dodat, že jsem si ho nikdy nevyzkoušela dlouhodobě s vidinou toho, že by to mělo být napořád. Něco jiného je, když někam přijedete na měsíc o prázdninách, a něco jiného je, když byste na tom místě měli žít. Jinak nejsem typicky městský člověk, ačkoli jsem se narodila v Praze.

V minulosti jsme si zkusili žít rok na klasické chalupě, kde se topilo dřevem. Je to kousek od Mníšku pod Brdy, takže nijak daleko od Prahy, nicméně jsme se po roce rádi odstěhovali. Takové bydlení je jiné v létě a potom od podzimu do jara. To totiž zjistíte, že v okolí chalupy nemáte moc co dělat. Za vším musíte dojíždět, navíc ve čtyři hodiny tma. Asi by musel mít člověk nějaké hospodářství, aby byl pořád něčím zaměstnaný.

Namísto statku vás prý láká spíš domek u moře. Dočetla jsem se, že jste před časem s vaším mužem měli v plánu pořídit si starší stavení na Sicílii. Jak to dopadlo? Už je z vás Sicilanka?

Kdepak, to už neplatí. Víte, já mám věčně plány. Myslím, že je důležité, aby měl člověk pořád co plánovat, ale samozřejmě někdy se naše vize okolnostmi různě mění. Ze Sicílie tedy sešlo. Zaprvé je to moc daleko a zadruhé, ty domy, ze kterých jsme si chtěli vybrat, a daly se výhodně koupit, jsou opravdu hodně rozpadlé, je velmi náročné se o ně starat a jsou velmi daleko od moře. Šlo spíš o vesnice ve vnitrozemí, takže realita byla jiná než původní představa. Mám ale plno jiných nápadů, pořád se něco děje a pořád něco buduji.

Takže už máte nějaký nový sen nebo plán?

Mám teď jednu takovou věc. S maminkou jsme si pořídily pozemek v Jizerských horách a máme nějaké nápady, co bychom s ním mohly udělat. Takže je to docela velký posun, od moře jsme na horách! Jizerky mám navíc strašně ráda. Částečně jsem tam vyrůstala, protože jsme tam měli chalupu. Teď by to vlastně mohl být takový návrat. Snad to všechno klapne.

Neskončí to nakonec penzionem na horách a stěhováním z Prahy?

Takové nutkání už jsem měla mnohokrát. Když si ale člověk představí, že by vše, co má v Praze, včetně práce, jen tak zanechal za sebou, tak se mu ve výsledku nechce takový krok udělat. Ideální představa je taková, že by se vlk nažral a koza zůstala celá. To znamená, že by se z toho něco i získalo, třeba formou pronájmu, a zároveň bych měla místo, kam můžu jezdit. Zatím jsme na začátku, ale jak říkám, plány by byly a budou.

Ony se myšlenky na absolutní změnu dají, zvláště u herců, velmi dobře pochopit. Spousta kolegů z branže přiznává, že vědí, jaké to je, když nezbývá než čekat, až zazvoní telefon s nabídkou. Zažila jste to také?

Zažila. Poslední dva roky jsem netočila vůbec nic, kromě nějakých drobných věcí na dva dny.

Přitom mám pocit, že vás na obrazovce vidím každou chvíli.

To si totiž myslí skoro každý. Možná proto mi nikdo nevolal. (smích) Jednak se některé seriály pořád reprízují, nebo se vysílají dlouhou dobu, ačkoli už je dotočeno. Naštěstí jsem během těch dvou let měla pořád co dělat, protože jsme se v té době čerstvě přestěhovali do domečku na Bílou horu. Dalo celkem zabrat celý dům předělat, takže jsem měla denně jinou náplň. Vyšlo to akorát. Navíc doma je člověk zapřažený víc než v práci. Pořád říkám, že v práci daleko víc odpočívám. Ženy, které mají doma děti, to dobře znají.

Takže točení seriálů je pro vás oddech?

Na jednu stranu vlastně ano, protože při natáčení se soustředím jen a jen na svou práci. Můžu si vypnout telefon a zabývat se jen jedinou věcí. Zítra zrovna natáčím a už se tam těším. Jediné, kvůli čemu jsou občas nervy, je, když máte hodně textu a točí se dlouho. Musíte se zkrátka všechno naučit, nejde to jen tak pošolíchat. V tomhle je mi líto začínajících nebo méně zkušených herců, kteří natáčí jednou za čas. Musí si hlídat spoustu věcí, nejenom text, a vědí, že když něco zkazí, všichni musí kvůli nim danou část opakovat. Snad ještě víc než o talentu je to o psychice.

Lucie Benešová ■ Narodila se 18. srpna 1974 v Praze, studovala konzervatoř.

■ Ve filmech se začala objevovat už ve druhé polovině 80. let, ovšem největší úspěch slavily až pozdější snímky jako Sametoví vrazi, Ro(c)k podvraťáků či Bobule.

■ Často a úspěšně hraje v seriálech - Horákovi, Vinaři, Gympl s (r)učením omezeným, Doktoři z Počátků a nyní Slunečná.

■ Je vdaná a má čtyři děti. S předchozím partnerem Filipem Blažkem má syna Luciána, s manželem Tomášem Matonohou pak syna Štěpána a dceru Laru. S ním si také před narozením vlastní dcery v roce 2007 osvojila holčičku Sáru.

Kromě natáčení hrajete ještě ve dvou inscenacích. Divadlo pro herce bývá vášeň a místo, kde se mohou víc realizovat. Vy jste se mu však poměrně dlouhou dobu vyhýbala. Proč?

Upřímně… mě to moc nebaví. Nenaplňuje mě to tolik jako někoho jiného a možná mi to ani nejde tolik jako jiným. Raději trávím večery jinak a jinde než prací. Teď dělám na divadle dvě věci, a to je legrace. Jsem na scénách Divadla Kalich a Divadla Bez zábradlí, kde jsem moc spokojená.

Je pravda, že bylo víc nabídek okolo, kterých si také vážím, ale nevyužila jsem je. Není to nic nabubřelého, ale sešly se s dvěma natáčeními a časově by to bylo hodně náročné. Řekla jsem si, že si budu raději malovat doma s dcerou, nebo si zajdu sama do kina, než trávit většinu večerů v divadle. Přiznávám, že to pro mě tolik srdcová záležitost není. Cítím se dobře před kamerou a tam mě to baví.

Říkala jste, že chodíte sama do kina?

Ano a moc ráda. Možná si to tak někdy užívám i víc, protože pak neřeším toho druhého, jestli se mu film líbí, jestli je spokojený… Řekla bych, že čím jsem starší, tím větší jsem kinomaniak. Zrovna před pár dny jsem byla sama na promítání pro důchodce.

Na to máte přeci ještě dost času.

Nevadí, kolik vám je let, může tam kdokoli. Ale pravda je, že v hledišti je tak devadesát procent seniorů. Někdy chodím i na promítání pro matky s miminky, ale to není takový zážitek. Dětičky se tam občas plazí a řvou, nebo běhají, což je naprosto v pořádku, mají na to nárok. Také se úplně nezhasíná, aby je maminky našly. Je to docela veselé, jen z filmu nemáte vůbec nic. (smích) Proto chodím raději na balkon. Tam se s kočárky nechodí. Vůbec nejlepší, a to i časově, je pro mě ale promítání pro seniory. Můžu to jen doporučit.

Z vašeho životopisu na mě při přípravě na rozhovor vykoukla jedna překvapivá kapitola. Po škole jste odcestovala do Jižní Ameriky s černým divadlem. Jak jste se k takovému netradičnímu angažmá dostala?

Ano, to bylo hned v osmnácti. Tehdy jsem se rozhodla nedodělat pátý a šestý ročník na konzervatoři. Škola mě tehdy úplně přestala naplňovat. Asi jsem měla pocit, že už se nemůžu víc naučit. Chtěla jsem odejít jen tak bez maturity, ale maminka mě nakonec přesvědčila, abych si ji přeci jen udělala.

Na mou obhajobu musím říct, že dodnes jsem maturitní vysvědčení nikomu neukazovala. Takže jsem odmaturovala a rovnou na škole řekla, že končím. Jiří Srnec tehdy zrovna dělal konkurz v černém divadle do své zájezdové skupiny. Chtěla jsem zažít dobrodružství a podívat se za hranice, tak jsem to šla zkusit mezi tanečnice.

Lucie Benešová

To jste musela být v nevýhodě.

Řeknu vám, že když jsem v celočerném trikotu bez podprsenky skákala jako žába z Alenky v říši divů a ani u toho nepropnula nohy, muselo to být k popukání. Blonďatá barbie na konkurzu. (smích) Pan Srnec mě ale zachránil, protože se mu líbily ženy,a hlavně obdařenější prsatice, což jsem vždy byla. Nakonec k mému údivu řekl po chvíli: „Dobře, bereme!“ Všechno jsem se pak samozřejmě časem naučila, ale na začátku to bylo těžké. Ještě před premiérou jsem plakala, že to nemůžu zvládnout. Hrála jsem docela velkou roli kočky, což byla v podstatě baletní úloha.

Nastoupila jsem jenom na rok a půl. Jezdilo se po dlouhých několikaměsíčních štacích. Právě v Jižní Americe mě dostihl pocit, že už je to pro mě dlouhé. Začalo se mi stýskat po domově i po mluveném slově, protože černé divadlo je o pantomimě. Jsem za tu zkušenost ale dodnes ráda. Viděla jsem kus světa a hlavně mě to naučilo samostatnosti.

Pojďme se z minulosti přesunout do budoucnosti. V jednom starším rozhovoru jste řekla, že po padesátce si začnete užívat život naplno. Do kulatin máte sice ještě spoustu času, ale když ráda plánujete, máte už představu, jak to užívání bude vypadat?

Asi by se to nejvíc projevilo v cestování, respektive ve svobodné možnosti jen tak se sebrat a někam vyrazit nebo obecně víc dělat to, na co máte zrovna chuť. S dětmi se člověk samozřejmě musí omezovat a vše je o kompromisech. Na druhou stranu ono se řekne: „Začnu si užívat!“ Jenže pak vidím, jak je většina žen smutných, když jim děti vyrostou.

Uvidíme, jak na tom budu. Od mých dvaadvaceti let, kdy se narodil můj první syn Lucián, mám pořád o koho se starat. Nejmladší dceři Laře je v únoru osm let, takže času je spousta. Ale jestli odejde, až jí bude třeba dvacet let, kdo ví, jestli vám pak řeknu, že si užívám.