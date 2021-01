Velká rodina je fajn, pochvaluje si čtyřnásobná matka Lucie Benešová

Stala jste se jednou z nejhledanějších žen českého internetu v poslední době. Jak jste na tuto zprávu reagovala?

Jsem úplně v šoku, protože jsme teď dotočili a právě mi přišla od manžela zpráva, že je tomu tak. Teď jsem si to rozklikla a vůbec tomu nerozumím. Jak je to možné? (směje se)

Co si myslíte, že na vás lidi nejvíce zajímá?

To fakt nevím. To jste mi dal hrozně složitou otázku. Právě jsem si říkala, že je to asi třeba nějaký omyl. Protože pode mnou je třeba Belmondo, jo? Tak nevím, co si o tom myslet, jestli to není nějaký „joke“.

Když se podíváme například na našeptávač v internetovém vyhledávači, tak se často vyhledávají například spojení typu „Pamela Anderson věk, výška“… Tak třeba je to tak i u vás?

Pamela Anderson? Co bychom my dvě měly podobné… Párkrát jsem ji dabovala. Ale nemyslím, že bych tím byla úplně asi známá, to asi ne. A co máme společné, nevím. Jsem taková hodná matka od dětí.

Máte hodně dětí. Co vám to dává a v čem vás to naopak vyčerpává?

To je hodně těžké. Ale ve zkratce, spíše mi to dává, než vyčerpává. Je to fajn, mít velkou rodinu, mám to ráda.

V čem vás vaše děti vzdělávají?

Pořád v něčem, hlavně puberťáci. Je to někdy opravdu náročné. Teď už však máme v rodině třetího puberťáka, tak už trošku vím, co a jak.

Spousta lidí touží po velké rodině. Společností také momentálně rezonuje téma manželství pro všechny. Jak se na to díváte vy?

Co to znamená manželství pro všechny?

Že se mohou brát kluci s klukama, holky s holkama...

Já si myslím, ať se spolu vezme kdo chce! Já bych tomu nebránila. Nejsem určitě proti.

Jste hodně zběhlá v již zmiňovaném dabingu. Byla jste roztřesená, když jste dabovala poprvé?

Nebyla. Dělám to opravdu od dětství. Moje výhoda byla v tom, že jsem od první třídy začala chodit do sboru, kde jsme dělali nejdříve křoví vzadu. Tak jsem si postupně našlapávala až k nějakým větičkám, nejdříve slovo, pak věta. Takže je to trošku jiné, než kdybych tam šla dneska poprvé a rovnou měla mluvit. V takovém případě by to byl fakt nervák. Ale já jsem pomaličku šla tou cestou, jak jsem měla, takže úplná pohoda.

Lucie Benešová je vdaná a má čtyři děti. S předchozím partnerem Filipem Blažkem má syna Luciána, s manželem Tomášem Matonohou pak syna Štěpána a dceru Laru. S ním si také před narozením vlastní dcery v roce 2007 osvojila holčičku Sáru.

Jsme spolu ve studiu pořadu Máme rádi Česko. Cítíte se tady někdy jako u zkoušení ve škole?

Já jsem tady potřetí a musím se přiznat, že jsem potřetí vyhrála. Baví mě to a půjdu sem klidně počtvrté a popáté. Je to pro mě takový relax. Dneska jsem si to opravdu užila. Úplně normálně, jako kdybych na chalupě soutěžila s kamarády a hrála třeba Activity.

Sledujete v televizi vědomostní soutěže?

Přiznám se, že moc ne.

Váš manžel Tomáš Matonoha moderuje pořad Co na to Češi. Vypráví pak doma nějaké příhody z natáčení?

On ten pořad hlavně nesmí jít doma. Úplně nesnáší, když se vidí na obrazovce. Když vchází do dveří a náhodou je to zapnuté, tak křičí od dveří: „Vypnout!“.

Díváte se někdy třeba tajně, abyste měla přehled?

Babičky se koukají a mají to rády. Ale společně s ním se nesmíme koukat.

Máte teď nějaký sen, který si přejete zrealizovat?

Ano, mám plno snů. Dá se říci permanentně. Ale teď mám jeden takový sen, který se, myslím, stane skutečností. A to ten, že se svými kolegy ze Slunečné nabarvíme fasádu dětskému domovu v Plzni. Uděláme to 8. května a vymalujeme ho tak, že tam budou lítat berušky, broučci, ptáčci a růst květiny. Iva Hüttnerová namaluje andílka a jestli to všechno klapne, tak budu slavit, protože to bude opravdu nádherný projekt.