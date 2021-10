Máma mi odmalička kontrolovala život, postěžovala si dcera Madonny

„Lidé se domnívají, že jsem pouze netalentované slavné dítě, které má vše naservírované na talíři. Ale tak to tedy opravdu není,“ říká Lourdes Leonová v rozhovoru pro magazín Interview.

Pětadvacetiletá dcera zpěvačky Madonny tvrdí, že od chvíle, kdy ukončila střední školu, se stala absolutně finančně nezávislou na rodičích. „Moje máma viděla jiné děti slavných rodičů a řekla si, že její děti takové zkrátka nebudou. Svůj byt i školné na univerzitě jsem si musela platit úplně sama,“ popisuje modelka.

Život pod stálým dohledem paparazzi je pro ni prý občas velmi náročný. „Je to jako noční můra. Kdybych se důsledně nesnažila co nejvíc chránit své soukromí, skončila bych už nejspíš dávno v psychiatrické léčebně. Odmalička se o mně píše všechno možné. Ale já potřebuji zjistit, kým jsem, dřív než si o tom přečtu z novin,“ vysvětluje Lourdes, která si na Instagramu říká LOLA.

O své matce, zpěvačce Madonně, tvrdí, že musí mít kontrolu naprosto nad vším, včetně svých dětí. „Máma je naprostý control freak. Je kontrolováním úplně posedlá. Kontrolovala mi odmalička celý život. I proto jsem hned po střední musela z domu a postavit se na vlastní nohy,“ říká s tím, že neměla na začátku moc peněz a musela se hodně snažit.

„Máma tehdy prohlásila něco, o čem teď často přemýšlím. Řekla, ať si dobře pamatuji, že život není o penězích, vzhledu, slavném jménu nebo krásné tvářičce. Je o tom, co přinese každý sám za sebe do tohoto světa a co tu po sobě jednou zanechá,“ dodala modelka.