Z profesionality Karla Gotta bychom si měli vzít příklad, míní Fanánek

„Za Karlem Gottem jsme byli s klukama ze Tří sester poprvé v devadesátém roce, kdy jsme natáčeli druhou desku. Oslovili jsme ho s dotazem, zda by s námi nenazpíval nějakou písničku. Bubeník Hadr a kapelník inženýr Magor za ním tehdy byli doma na Bertramce,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na Óčku.

„On si to vyslechl, vzal si od nich kazetu a nechal si týden na rozmyšlenou. Poté si je pozval znovu, řekl, že si nabídky váží, ale že v naší hudbě nenašel žádná místa, kde by mohl svůj hlas uplatnit.

Choval se vždy velmi profesionálně. Tehdy jsme začínali a nikdo nás moc neznal a on to nehodil rovnou do koše. Měl by být vzorem všem ostatním, kteří se už v kariéře někam posunou. Přiznám se, že ani já dnes neposlouchám vše, co se ke mně dostane,“ říká jeden z Gottových textařů.

Když slavila kapela Tři sestry pětadvacáté výročí, právě Karel Gott jim křtil výběrovou desku a připomněl tehdy příhodu z minulosti. „S humorem sobě vlastním si tehdy na pódiu vtipně povzdechl ‚Kde já mohl dneska bejt, kdybych tenkrát tu nabídku přijal‘,“ zavzpomínal na zpěváka Fanánek.

On sám se prý snaží inspirovat se Gottovou profesionalitou i co se týká chování k fanouškům. „Občas jsem na ně trochu nerudný, zvlášť dnes v éře mobilních telefonů to je občas náročné. Gott se vždy podepisoval, dokud na konci fronty nezůstala poslední babička. Často tak přetahoval třeba dvě hodiny po koncertě, jen aby nikoho nezklamal. Byla to obrovská osobnost,“ pokračuje zpěvák.

S Karlem Gottem se Lou Fanánek Hagen viděl naposledy v červnu před oslavou jeho osmdesátin kvůli zpracování epizody Karel Gott for President! do připravované knihy. „Byli jsme za ním na Bertramce, byla to příjemná návštěva. Bylo však vidět, že je už unavený, a asi dvakrát se během návštěvy vzdálil, aby si na chvíli odpočinul,“ dodává frontman kapely Tři sestry.

