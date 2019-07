Gott dokázal elegantně spolupracovat i s minulým režimem, říká Fanánek

Když se Karel Gott po těžké nemoci vracel na podzim 2016 ke zpěvu, text jeho comebackové písně Země vstává mu napsal Lou Fanánek Hagen. „Jsem pyšný, že jsme spolu pracovali,“ zdůrazňuje svérázný frontman Tří sester, ale také textař vyhledávaný napříč hudebními žánry. „Přeju Karlovi, ať má pořád sílu být na pódiu. Tak nějak doufám, že tady bude pořád,“ přemítá Fanánek nad Gottovou osmdesátkou v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

Jak jste Karla Gotta vnímal v přelomovém období konce 80. a počátku 90. let, když vám bylo kolem 25 roků a punk-rocková hudba měla za komunistů stopku? Byl pro vás Karel Gott uznávanou hudební autoritou, nebo symbolem hudebního „zla“?

Hudbu a zpěv Karla Gotta jsem vnímal už od dětství, třeba z večerníčku Dorotka a papoušek. Pro mne představoval vždy symbol zpěváka. Samozřejmě patřil k té povolované části umělců, stejně jako Michal David nebo Hana Zagorová. Na rozdíl od nich my jsme hrát nemohli, byli jsme tedy na druhé straně.

Přišla u vás později změna ve vnímání Karla Gotta a jeho písní?

Ano, změna přišla. Postupně jsem začal vnímat věci, které Karel řekl, přečetl jsem různé knihy, začal jsem se zajímat a najednou z něho přestala být ta placatá figura populárního zpěváka. Zaujaly mě jeho názory a specifický smysl pro humor, vlastnosti, které řada dalších populárních zpěváků prostě neměla. Nakonec jsme se v průběhu 90. let seznámili a já byl okouzlen, což trvá dodnes. Karel Gott je fajn člověk.

Zpívali jste někdy na jednom pódiu?

Pro Karla Gotta jsem sice připravoval tři texty jeho písní, na pódiu jsme však spolu nezpívali.

Ani třeba jen tak v hospodě u piva pro radost?

To opravdu ne. Myslím, že v hospodě u piva asi Karel ani zpívat nebude. Ale zrovna u piva jsme se spolu nasmáli třeba na křtu jedné desky Tří sester. Tam také vystoupil Záviš (písničkář a básník, přezdívaný „kníže pornofolku“. Je vyhlášený tak velmi sprostými písněmi, že z vystoupení či z hospod, kde hraje naživo, odcházejí i otrlí štamgasté a ženy si zacpávají uši, pozn. red.). Karel na to dodnes pamatuje jako na velký zážitek. (Říká se, že Karel Gott si tehdy Závišovy sprosté písně ještě koupil a pouštěl si je celý den doma na pražské Bertramce, pozn. red.)

Mnohé překvapilo, jak Karla Gotta před pár lety nadšeně přivítalo publikum i rockových festivalů jako Rock for People. Čím to může být?

Tím, že on je legenda a vystoupení jsou profesionálně připravená, tak si lidé i na rockových festivalech vždy přišli na své.

Když s Karlem Gottem spolupracujete, co vás na něm a vzájemné spolupráci či komunikaci nejvíc baví?

Víte, naše spolupráce sice nikdy nebyla tak blízká, jak z té otázky chápu, ale vnímám ho prostě už od svých raných let, a tak nějak doufám, že tady bude pořád. Karla Gotta znají všichni, jsem pyšný na to, že jsme spolupracovali a že vlastně on ví, kdo jsem já.

Za co si „zlatého slavíka“ vážíte a čím vás inspiroval?

Velmi se mi líbí jeho životní cesta a styl umělecké tvorby. Je to prostě „posel dobrých zpráv“. Elegantně dokázal spolupracovat jak s minulým režimem, tak v době, která přišla potom. Budu se asi opakovat, ale Karel Gott je prostě fajn.

Kterou jeho píseň máte nejraději?

Mám jich rád spoustu, jeho písně jsou propojené s mým dospíváním a mládím. Nehodnotím je hudebně, je to prostě součást toho „filmu“, tedy života, který žiji. Třeba píseň „Je jaká je“ – ta mě chytne za srdce vždy, protože si vzpomenu, že ji hráli někde na koupališti, když mi bylo čtrnáct patnáct. Jsou to prostě takové moje hezké vzpomínky.

V roce 2003 jste byl součástí iniciativy Karel Gott prezidentem, s hudebníky Alešem Brichtou a Petrem Pečeným jste Gotta prosazovali jako prezidentského kandidáta. Jedním z důvodů celé akce bylo, aby se z volby Havlova nástupce nestala fraška. Když jste se Karla Gotta poprvé zeptali, zda by souhlasil s využitím své osoby do kampaně, jak reagoval?

To byla asi naše nejtěsnější spolupráce. Reagoval opatrně, ale pozitivně. Nakonec potvrdil, že s tím souhlasí. Nerad bych do detailu tuto iniciativu rozebíral, vše bude v knize, kterou Karel právě připravuje.

Karel Gott bydlí už léta v Praze na Bertramce, kousek od místa, kde v Praze pobýval i Mozart. Vidíte v tom nějakou spojitost a symboliku?

Spojitost tam vidím, nechal jsem se tímto postřehem inspirovat a napsal píseň s názvem „Dva mistři“, kde jsem si s tématem, že na Bertramce je Mozartův duch, pohrál. (V písni pro kapelu Doctor PP se zpívá o tom, jak si oba mistři dají po ránu šampaňské a domlouvají společné vystoupení. Mozart však nechce vystupovat jako Gottův předskokan, a tak z akce nakonec sejde; pozn. red.) Samozřejmě to ale není tak, že kdo žije na Bertramce, je automaticky mistr.

Co byste Karlovi k jubileu popřál?

Ať má pořád sílu být na pódiu!

Karel Gott for President! Karel Gott na Hrad? V roce 2003 přišla trojice hudebníků Lou Fanánek Hagen, Aleš Brichta a Petr Pečený s iniciativou „Karel Gott - prezident“. Dodnes není úplně zřejmé, nakolik šlo o recesi, nebo naopak o vážně míněnou záležitost ovlivněnou tím, že parlament tehdy zdlouhavě volil nástupce Václava Havla a přímá volba hlavy státu byla ještě v nedohlednu. „Neděláme to z plezíru,“ tvrdil Aleš Brichta. „A jestli v tom někdo vidí happening? Ať si to každý přebere, jak chce,“ dodal. Podle Fanánka a ostatních mohl Gott získat milion podpisů. „Jestli někomu jeho kandidatura připadá směšná, ať si vzpomene na konec roku 1989, kdy se všem zdála směšná kandidatura Havla.“ A co na to tehdy sám Karel Gott? „O iniciativě jsem byl osobně informován. Svoji kandidaturu budu zvažovat až v případě přímé volby hlavy státu. Prozatím to považuji za předčasné. Věřím našim zákonodárcům, že mne svým smysluplným chováním ve 3. volbě prezidenta tohoto těžkého dilematu ušetří,“ napsal tehdy v první reakci.