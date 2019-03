Na školu jsem ani nechtěla, říká dcera herečky obžalované v kauze přijímaček

Herečka Lori Loughlinová, známá českým divákům především z amerického sitcomu Plný dům, patří k mnoha obžalovaným, kteří zaplatili „charitativní příspěvek“ patnáct tisíc dolarů, tedy 341 520 tisíc korun, za přijetí svých dětí na univerzitu. Je mezi nimi i herečka Felicity Huffmanová, známá ze seriálu Zoufalé manželky.

Studenti podle vyšetřovatelů ve většině případů nevěděli, že se na školu dostali pomocí úplatků. Dcera herečky Loughlinové, youtuberka Olivia Jade Giannulliová ještě v minulém týdnu v jednom z rozhovorů prohlásila, že studium na univerzitě vlastně nikdy ani neplánovala.



„Na univerzitu jsem šla jen proto, že mě rodiče přinutili. Tlačili na mě proto, že sami toto vzdělání nemají,“ řekla Giannulliová v rozhovoru pro Zach Sang Show a dodala, že její rodiče jsou vlastně pěkní pokrytci.

„Jsem šťastná, že mě k tomu nakonec donutili. To zní hrozně. Tak to nebylo. Má sestra Isabella (20) chodí do stejné školy. Jsme nerozlučné. Otec mi kdysi přiznal, že on sám před rodiči předstíral, že chodí na univerzitu a všechny peníze na to určené přitom investoval do založení vlastní značky Mossimo,“ řekla dívka, jejíž videa odebírají na YouTube téměř dva miliony lidí.

Po provalení skandálu se s youtuberkou jako první rozhodla ukončit spolupráci značka Sephora. Své rozhodnutí oznámili zástupci brandu na sociálních sítích.

O práci přišla kvůli obžalobě částečně také Loughlinová. Producenti televizní sítě Hallmark nechali herečku vyškrtnout ze všech projektů, na kterých pracovala.



Jako mnoho dalších celebrit zaplatili i Loughlinová s manželem Mossimem Giannullim nemalou finanční částku za přijetí svých dcer na univerzitu v jižní Kalifornii. Poté, co se počátkem tohoto týdne začal případ projednávat, se Loughlinová sama přiznala FBI. Následně byla propuštěna na kauci jeden milion dolarů.

K obžalovaným patří z valné části majetní lidé včetně herců nebo šéfů předních společností. „Tito rodiče jsou katalogem bohatství a výsad,“ řekl americký advokát Andrew Lelling.

William "Rick" Singer opouští slyšení u soudu. Řídil systém podvodů, díky kterým se děti asi 40 vlivných osob dostaly na univerzity.

Federální prokuratura v Bostonu obvinila Williama „Ricka“ Singera, že údajný systém provozoval přes svou společnost Edge College & Career Network. Ten se k obvinění přiznal, a to včetně vydírání, praní špinavých peněz a bránění spravedlnosti. Muži, kterému je 58 let, hrozí až 65 let vězení a pokuty přesahující jeden milion dolarů. Souzen bude v červnu.



Dokumenty uvádějí dva typy údajných podvodů. Falšování přijímacích testů uchazečů a vytváření falešných podkladů pro získání sportovních stipendií. Někteří rodiče využili obě varianty. Celkem bylo obviněno 33 rodičů a 13 trenérů a spojenců Williama Singera.

Rodiče firmě Edge platili částky od několika tisíc až po 6,5 milionu dolarů, celkem si Singer v letech 2011 až 2018 přišel na 25 milionů dolarů.