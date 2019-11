Výzva velmistra Yuana a nebezpečný výstup. Neopakovatelný rok Ljuby Krbové

Všichni vás známe jako sportovně založenou ženu, byla jste taková odjakživa?

Už jako malá jsem jezdila s rodiči na lyže, závodně plavala, dělala krasobruslení, chodila jsem do baletu. Hýbala jsem se vždycky a je to pro mne radost. Když musím být celý den zavřená ve studiu, tak trpím. Ještě horší to bylo za dob, kdy se dabovaly filmy kontinuálně; to jsem byla přilepená na židli od rána do noci a večer, když mě vypustili, jsem musela jít běhat a dostat ze sebe tu, jak já říkám, statickou energii. Po takové šichtě se potřebuji nadechnout, rozproudit krev a cítit, že žiji.