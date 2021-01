Některé epizody Přátel jsem nikdy neviděla, přiznala Lisa Kudrowová

„Bylo úžasné hrát bláznivého člověka, protože lidé s vámi mluví mnohem svobodněji, když předpokládají, že jim nebudete rozumět. Je to jako vést děti do školy. Myslí si, že je nevnímáte, tak říkají vše. Neuvědomují si, že posloucháte každé slovo. Je to stejné, když si lidi myslí, že jste hloupý člověk. Dozvěděla jsem se díky tomu moc,“ přiznala Lisa Kudrowová v rozhovoru pro magazín People.

S manželem Michelem Sternem má dvaadvacetiletého syna Juliana. Když skončilo natáčení Přátel, věnovala se naplno rodině. A dodnes prý neviděla všechny díly seriálu.

„Jsou epizody, které jsem neviděla nikdy. Nejsem ale jediná z našeho obsazení. Hlavně v pozdějších sériích jsme už na to neměli čas. Vím, že to zní šíleně, ale nemůžu se dočkat, až jednoho dne uvidím všechny díly,“ tvrdí herečka, která se připravuje na natáčení speciálního pokračování po letech. Mělo začít už loni, ale kvůli koronavirové pandemii se přesunulo na letošek.

„Máme na to teď čas. Už je to dlouho od posledního dílu. Vyřešit, jak to natočíme a co se bude dít, vyžadovalo spoustu přemýšlení a řešení, ale rozhodně to natočíme,“ dodala Kudrowová.

Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Na obrazovkách se poprvé objevil 22. září 1994 a během deseti sezon se šestice protagonistů dokázala zapsat do srdcí diváků po celém světě.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 tisíc dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel na milion dolarů za epizodu.

A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti byli ochotni zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili – ne však tím nejdůležitějším.

Poslední epizodu stanice NBC odvysílala v květnu 2004 a k televizím jen ve Spojených státech přitáhla přes 52 milionů diváků.