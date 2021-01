V návratu Přátel nebudeme hrát původní postavy, prozradila Lisa Kudrowová

Lisa Kudrowová potvrdila, že návrat s kolegy Jennifer Anistonovou, Courteney Coxovou, Mattem LeBlancem, Matthewem Perrym a Davidem Schwimmerem se blíží. „Už jsme natočili nějaké soubory věcí. Já jsem předtočila něco, takže rozhodně se bude točit,“ řekla v rozhovoru s hercem Robem Lowem představitelka Phoebe a upřesnila, že má za sebou natáčení přípravného materiálu k propagaci celého projektu.

Comeback se ovšem podle herečky nebude konat podle pevného scénáře a nikdo z šesti herců nebude znova hrát svou původní postavu. „Není to žádný restart seriálu. Není to podle předepsaného scénáře, my tam nevystupujeme jako ty postavy. Je to o tom, že se znovu potkáme jako skupina, což se moc často nestává a od roku 2004 se to nikdy nestalo před očima jiných lidí,“ dodala.

Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Na obrazovkách se poprvé objevil 22. září 1994 a během deseti sezon se šestice protagonistů dokázala zapsat do srdcí diváků po celém světě.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 tisíc dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel na milion dolarů za epizodu.



A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti byli ochotni zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili.

Poslední epizodu stanice NBC odvysílala v květnu 2004 a k televizím jen ve Spojených státech přitáhla přes 52 milionů diváků.