Na rozdíl od Blanky z Ulice alkohol nemusím, říká herečka Linda Rybová

V poslední době vás diváci vídají v nekonečném seriálu Ulice jako zubařku Blanku Volákovou. Prozraďte o ní něco.

Blanka je dramatická postava. Od chvíle, kdy se v seriálu objevila, byla problematická, neměla to jednoduché. Zrovna se rozváděla, tím pádem měla od začátku a priori špatný vztah k mužům. Navíc se přestěhovala z Jihlavy do Prahy a na nějaký čas přišla o kontakt se svými dětmi. Ale je to – na rozdíl od naivistické a potrhlé Malvíny Slepičkové, kterou jsem hrála v Ohnivém kuřeti – žena se vším všudy, u které se pořád něco děje. Což je pro herce dobré.