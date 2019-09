Po rozvodu jsem patnáct let žila v celibátu, přiznala Linda Hamiltonová

„Žila jsem v celibátu nejméně patnáct let. Ujel mi vlak, protože na tom nezáleželo, nebo tedy alespoň mně na tom nezáleželo. Každý den prožívám velmi romantický vztah se svým světem a lidmi, kteří jsou v něm,“ řekla Linda Hamiltonová listu The New York Times.

Herečka se v poslední době stáhla z Hollywoodu. Žila klidný život v New Orleans se svými dvěma psy a mohla se věnovat sama sobě.

„Jednoho dne jsem se probudila a řekla si: Jsem ve svém krásném sídle, moje děti tu nejsou, agenti mi nevolají, je to neskutečné. Miluji svou samotu jako nikdo na světě,“ prohlásila.

Nyní se opět vrátila k filmování a je jednou z hvězd nového Terminátora. Nabídku však šest týdnů zvažovala. Nebyla si jistá, jestli klidný život chce opět vyměnit za svět celebrit.

Nakonec souhlasila a při práci se sešla nejen s kolegou Arnoldem Schwarzeneggerem,ale i exmanželem Jamesem Cameronem, který je producentem filmu Terminátor: Temný osud. Herečka byla za režiséra provdaná dva roky, rozvedli se v roce 1999. Mají spolu dceru Josephine (26). Cameron se pak v roce 2000 popáté oženil.

Prvním manželem Hamiltonové byl herec Bruce Abbott. Vzali se v roce 1982 a rozvedli o sedm let později. Mají syna Daltona (29).