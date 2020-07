Chlap se má starat hlavně sám o sebe a nedělat binec, míní Linda Finková

Jaké máte plány na letošní léto?

Nemáme žádné plány. Budu pracovat a střídavě jezdit za rodiči na chalupu. Vždycky s sebou beru toho, kdo může a chce jet se mnou. Možná pojedeme pod stan. U nás doma je nám taky fajn. Když se nám nebude chtít nikam vyrážet, budeme chodit do kina a sedět na zadku celé prázdniny. Chtěli jsme samozřejmě někam jet, ale abych byla obsluhována u stolu a nemohla si nabírat kontinentální snídaně a večeře, to mě prudí. Asi zůstaneme doma a počkáme si.

V jakém složení nejraději trávíte dovolenou?

Se svým chlapem a vždycky s dětmi. Zásadně nejezdím vůbec bez dětí a vždycky koukám, když někde vidím, že někdo nechá doma děti a jede si užívat, to mě štve u každého. Já si to užiji jenom se svými dětmi. Chci, aby viděly to samé, aby se měly stejně dobře a byla prča. A kdyby jezdili i moji rodiče, tak bych byla úplně nejraději, jenže těm se už nechce. Jsou na chalupě a řeknou, že už to pro ně není a raději budou doma.

Co je pro vás největší relax? Co pro vás musí váš chlap udělat, abyste si stoprocentně odpočinula a vypnula?

Já blbě vypínám, to je špatný. Stoprocentní veget pro mě je, když si jdu včas lehnout a vyspím se. To mi úplně stačí na to, abych zase celý den lítala jak čamrda. No a chlap nemusí dělat nic. Stačí, když se bude starat o to, o co má. To znamená hlavně sám o sebe, nebude po sobě dělat binec a občas mi s něčím trošku pomůže.

Máte vytříbený hudební sluch. Když si někoho pustíte, co vás začne na první dobrou iritovat?

Slyším všechno hned. Jestli ten člověk dobře frázuje, jestli má hezký hlas, jestli má v hlase napětí... A co mě irituje? Třeba když někdo nemá rytmus a předbíhá, tak to úplně zuřím, to samé, když zpívá falešně, nebo má nepříjemný hlas. Ten ale ani tolik neřeším, protože občas má někdo pro mě nepříjemný hlas, pro někoho třeba ne. A za to ten člověk nemůže. Předbíhání v rytmu a faleš? To je něco pekelného!

Stalo se vám někdy, že jste sklapla piáno a řekla si, že už na to nemáte?

To ne. Řekla jsem ale někomu, že prostě zpívá... trochu hůř. (smích) To nemůžete někomu říct natvrdo, protože mu tím v podstatě zkazíte chuť do života. Spousta lidí chce zpívat a je to pro ně láska a potěšení. Když jim řeknu „To je blbý, zpíváš blbě, je to na nic a nikdy nebudeš zpívat dobře“ tak toho člověka strašně zašlápnu. Čili já každému vždycky řeknu, že to není úplně dobré, ale dá se to zlepšit, což je pravda. Nikoho nezašlápnu hned, to je v těch lidech potom napořád a mockrát jsem slyšela, jak někteří mí kolegové takto zašlápli lidi na celý život.

Takže na to konto byste asi nemohla být porotkyní v talentové soutěži a vzít si na bedra to, že někomu zašlapete sebevědomí do země...

Dokázala bych třeba říct, že to není tak slavné na to, aby šel vůbec soutěžit dál. Nezapomeňte, že já jsem na škole a tam je to něco trošku jiného. V Superstar, kdyby přišel blbeček, zazpíval příšerně, vypadal příšerně a choval se příšerně, tak mu řeknu: „Hele nezlob se, musíš jít pryč. Prostě vypadni, je to strašný“. Není čas a ti lidé zdržují. (smích) Ale ve škole je to něco jiného, tam jsem samozřejmě delikátnější.

Kolik let už se věnujete pedagogice?

Hned poté, co jsem vyšla z konzervatoře, učila jsem soukromě. Spíše to tehdy byly různé kamarádky. Říkala jsem si, že učit nebudu nikdy, kdo neumí, učí. Pak jsem zjistila, že mě to docela baví a už docela vím, co těm lidem říci za tu celou hodinu, kdy mi nedocházejí slova. Po dvacítce jsem začala učit, takže něco přes třicet let.

Co vám imponuje na vašem muži?

Na mém muži mi imponuje, že je klidný, hodný a skoro nepije. To je taková devíza, kterou nemá skoro nikdo, že? (napije se šampaňského)

A jaké jsou vaše největší přednosti?

Dokážu být také klidná a hodně trpělivá, i když na to nevypadám. Myslím si, že jsem docela pohodová a že jsem hodně pracovitá.

V čem se v životě musíte nejvíce krotit?

Abych nemluvila sprostě. (smích) To já dokážu úplně parádně. Musím dávat pozor, abych třeba neřekla něco do přímého přenosu. Ale když je člověk psychicky normální, tak se mu nestane, že by mu ustřelila nějaká velká sprosťárna, když mluví normálně sprostě.

Co vás k vulgaritám nejčastěji vede?

Nijak se vulgaritám nebráním. Něco jiného je urážka a něco jiného říct nějakou úplně obyčejnou normální vulgaritu, kterou používá každý. Urážky používám málokdy, třeba v autě, kde si tak zahalekám. Popudí mě, když se někdo k někomu chová blbě. To pak úplně zuřím, mohla bych být takový ten bijec za ostatní. Za sebe moc ne, ale za ostatní bych všechny hned poslala někam. A to umím výborně.

Jaký máte momentálně vztah s Richardem Genzerem?

Výborný! (smích) Od té doby, co nejsme spolu, je to paráda! (smích) No ne, fakt! Máme se dobře, máme se rádi, navštěvujeme se a s dětmi to funguje. Nemůžu si stěžovat. Je to bomba.