Pitomci bez vzdělání píší, že mají Vysokou školu života, říká Linda Finková

„Já se až stydím říct, že je mi v téhle době zkrátka úplně skvěle. Uklízím doma, vařím, žehlím. To vše jsem dělala i předtím. V mém věku už mám samozřejmě našetřené nějaké peníze, takže mě nepoloží to, že teď půl roku nebudu pracovat,“ svěřila se Linda Finková během videorozhovoru s Bořkem Slezáčkem.

„Užívám si to. Mám udělanou zahrádku, zašívám v křesle ponožky, koukám u toho na Jessicu Fletcherovou a To je vražda, napsala, nebo třeba na Columba. Pětatřicet let jsem dělala. Vlastně se celý život chystám, že půjdu do důchodu a užiji si ho,“ říká se smíchem zpěvačka a herečka.

Kromě domácích prací vyučuje Linda Finková i z domova populární zpěv, který vede na Pražské konzervatoři. „Učím své žáky online a připravuji pro ně úkoly. Učím děti rozezpívávat se, správně frázovat, rozumět muzice, sborům a podobně. Mluvím jim i do toho, jak při zpěvu vypadají, jak vyslovují, jaký mají rytmus... celkově je tvaruji,“ popisuje.

Pro období, které v posledních měsících nastalo, prý má Linda Finková i své vlastní pojmenování. „Říkám tomu stejně jako někteří pitomci na Facebooku, kteří nemají žádné vzdělání a nechtějí to tam napsat – Vysoká škola života. Tak pozor. To teď začalo! Chlapi, kteří doma dříve dělali kulový, jdou najednou občas nařezat dříví, zryjí zahrádku a věnují se restům,“ pochvaluje si zpěvačka.

„A ženské vaří. Najednou se vyprodalo droždí... Která z modernějších ženských dodnes věděla, k čemu je droždí a kvasnice? Najednou mají všichni čas a ženské se učí péct chleba. Baby budou díky karanténě umět vařit, to se mi líbí,“ dodává Finková.

VIDEO: Linda Finková a Pavel Noha – Nálada je výborná (1986):