Česká Tvář má vysokou úroveň, chce do ní skoro každý, říká Linda Finková

Kdo byl v právě finišující televizní Tváři vaším favoritem?

Nikdo. Já vím, že to je trošku trapná odpověď, ale se všemi se mi pracovalo dobře. Jsou vybráni, protože jsou skvělí nebo něčím zajímaví, mají motivaci a chtějí to dělat, tudíž to není jako s dítětem, které něco učíte a musíte ho k tomu občas i nutit. Všichni se snaží být co nejlepší, dostávají za to slušné peníze a navíc si dělají v televizi super reklamu.

Když má někdo dvě stě kilo, tak se z něj až na výjimky nestane superhvězda. Není to fér, ale je to bohužel tak.