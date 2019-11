Odpuzuje mě to, co mnozí muži pokládají za svou přednost, říká Bartošová

„Pracovala jsem v Pardubickém deníku jako stážistka, protože jsem chtěla jít studovat žurnalistiku, a oni mě vyslali, abych udělala rozhovor se slečnami, které šly na casting na soutěž krásy. Tam si mě všimli organizátoři a přesvědčili mě k účasti,“ vzpomínala Linda Bartošová v Show Jana Krause na okolnosti toho, jak se do soutěže dostala.



I díky titulu se chvíli věnovala modelingu, vzápětí však začala studovat vysněnou žurnalistiku. „Na studium jsem nastoupila téhož roku, co jsem získala titul v soutěži, což na fakultě sociálních věd vytvářelo řadu vtipných situací,“ pokračuje Bartošová s tím, že ve své podstatě chápe stereotypy, které se s ní spojovaly. Nyní však doufá, že už je odbourala.

Linda Bartošová v současnosti pracuje pro veřejnoprávní televizi, věnuje se zahraničnímu zpravodajství a moderování nebo vedení rozhovorů, které si sama připravuje.

„Dnes jsem kupříkladu vedla rozhovor s panem premiérem,“ podotýká Bartošová, kterou nevyvedl z míry ani zájem moderátora Jana Krause o její soukromý život. Ten definuje novinářka stručně jako výborný a zároveň přiznává, že má určité nároky.

Finalistka České Miss a reportérka Linda Bartošová v Show Jana Krause (2019)

„Řeknu vám, co se mi u mužů nelíbí. Přehnaná samolibost a suverenita. Je to něco, co někteří muži pokládají za svoji přednost, mě to však úplně odpuzuje,“ dodává Linda Bartošová s tím, že má naopak slabost pro křehké rebely.