Mé potíže s anorexií začaly po tátově rozvodu, říká dcera Phila Collinse

„Být teenagerem bylo samo o sobě dost náročné, k tomu jsem se naplno věnovala herectví a modelingu. V obou těchto povoláních, které jsem si podotýkám sama vybrala, byl producenty vyžadován určitý vzhled,“ vzpomíná dcera Phila Collinse a jeho druhé ženy Jill Tavelmanové (63).



Ve své knize Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me popisuje Lily Collinsová začátky svého hladovění, užívání pilulek na hubnutí a projímadel i posedlost každodenním několikahodinovým cvičením. Herečka trpěla poruchou příjmu potravy několik let. Sama si dívku bojující s anorexií zahrála ve filmu To The Bone z roku 2017. Do role se snažila přenést i vlastní zkušenosti.

„Anorexie u mě postupně přešla v bulimii. Chodila jsem s přáteli na burgery, hranolky i zmrzlinu. Okolí tedy dlouho nepoznalo, že by se mnou něco nebylo v pořádku. Později jsem však vždy všechno jídlo vyzvracela, abych nepřibrala. Vypadaly mi tehdy téměř všechny vlasy, měla jsem akné a mé nehty se lámaly a třepily, jakmile trochu povyrostly. Přestala jsem dokonce na několik let úplně menstruovat,“ říká.

„Bála jsem se o tom komukoli říct a držela jsem to dlouho v sobě. Myslela jsem, že už není cesty zpět. Neměla jsem nad svým životem vůbec žádnou kontrolu. Byla jsem k smrti vyděšená, že nikdy nebudu moct mít děti. Je dobré vědět, že v tom nikdy nejste sami a nemusíte se bát o tom mluvit. Vždy tady je někdo, kdo vám může pomoci,“ míní herečka.

„Nevzpomínám na tu dobu ráda. Ale je to pro mě alespoň odstrašující příklad. Byla to má velká vyhraná bitva. Bojovala jsem sama se sebou, se svým otcem, se všemi démony. Vypořádávala jsem se s tím, že žiji bez táty. Že jsem v Los Angeles. Ale zvládla jsem to a v budoucnu snad potomci přijdou,“ dodává.