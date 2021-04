Stěžejním bodem léta je pro mě dovolená s Kubou Prachařem, říká Libor Bouček

Nedávno jste přivítali se ženou na světě syna Alberta, což je pro oba úplně nová zkušenost. Jak vnímáte roli otce?

Role otce je na začátku především o tom být oporou a fanouškem maminky, která potřebuje trpělivost a sílu. V počátcích je otec spíš pozorovatelem, který by měl upozadit svůj význam. Může se však těšit z toho, co se děje kolem, a pozorovat ojedinělou symfonii mámy a dítěte. Stává se běžně, že nám od rána chlapec pláče a my pořádně nevíme proč. V tu chvíli si člověk může vygooglovat spoustu věcí a přicházet s nápady, jak situaci řešit, ale nakonec může pomoci opravdu jen máma. Rád bych též podotkl, že ten, kdo vymyslel označení mateřská dovolená, byl asi šílenec nebo to nikdy nezažil.

Když se miminku věnuje máma naplno, je to práce na plný úvazek, která navíc přesahuje do volného času. Samozřejmě je to celé naplněné nezměrnou láskou, ale je to skutečně náročné. Termín mateřská dovolená je tedy podle mě jedna z nejrozšířenějších lží našeho světa.