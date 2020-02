Zkusil jsem reklamu na Instagramu. Bylo to strašné, trapné, říká Bouček

Kdyby za vámi přišel osmnáctiletý mladík, ať mu poradíte, jak se stát žádaným, dobře vydělávajícím moderátorem, co byste mu řekl?

Ať si nakreslí na zem čáru a řekne si: Tak, teď začínám. To je důležité. Poradil bych mu, ať se nebojí začínat na co nejmenším prostoru, třeba v regionálním rádiu. Kdyby měl po maturitě, ať rozhodně dokončí aspoň bakalářská studia. Hodilo by se dotáhnout to na magisterská. Ne proto, aby načerpal encyklopedické znalosti, ale aby získal určitý přehled a naučil se vnímat v souvislostech. A pak, tak za deset let, si může říct, co se mu povedlo. Určitě bych mu ale řekl, že ta cesta je dlouhá. Že to potrvá, než se dostane do fáze, kdy bude cítit, že je to cesta asfaltovaná, že někam vede. Aby nepodléhal zrychlenému tempu této doby.