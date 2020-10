Ta nemoc je nevyzpytatelná, říká Libor Bouček, který má covid-19

„Je to tak. I mě dostihl ten vir. A to myslím, že jsem udělal maximum pro to, aby se to nestalo. Ale některý hry na schovku vyhrát nejdou. A nemáte je absolutně pod kontrolou. Nepíšu to jako přání soucitu a hledání síly, tu mám. I díky tomu, že nejsem doma sám. Píšu to především pro ty, kteří spíš řeší svůj komfort a osobní pohodu,“ začal moderátor svůj příspěvek na Instagramu.

Podle něj je nemoc nevyzpytatelná. Člověk každý večer usíná s odhadem, jestli mu bude lépe, nebo hůř. A většinou se netrefí. „Bolest hlavy je u mě permanentní, čich kontroluji každé dvě hodiny u voňavky a spát 16 hodin není vůbec žádný problém. Ale o mě fakt nejde. Absolutně nejsem schopen vypozorovat, kde jsem k tomu mohl přijít. Není v silách nikoho trasovat tento způsob nárůstu. Přes 4 000 je opravdu dost,“ pokračoval.

Uvedl, že s manželkou s největší pravděpodobností budou za devět dnů nadšeni z nabyté částečné imunity, ale tuhle nálož by svým starším kamarádům nepřál. A největší starost mu dělají zdravotníci.

„Lékaři, sestry a ti, kteří vedou ten křehký, ale zcela nezastupitelný sektor. Ten se teď nemůže zastavit, i když by kvůli viru vlastně několikrát mohl. Logicky se šíří i tam.“ napsal.

Moderátor zároveň přidal svůj náhled na nouzový stav. Je to podle něj doba, kdy bychom měli odložit všechno kverulantství, řeči na sociálních sítích a zaručené informace z druhé ruky o tom, jak někomu netestovanému přišel pozitivní výsledek a podobně.

„Každý z nás by měl minimalizovat možnost nákazy právě proto, aby obcházela všechny nemocnice. Protože dobrý to teda fakt není. Pojďme se těm teoriím a napadání sami sebe věnovat intenzivně po skončení nouzového stavu a až bude nárůst pod tisíc. A udělejme z toho národní sport, protože v tom jsme fakt světoví. Teď je to totiž nejen hloupé, ale i trapné,“ pokračoval.

„Ta nemoc je sakra nepříjemná pro skoro čtyřicátníka, umím si představit, co může udělat těm s větším rizikem. Buďte opatrní. 3R. Omezte kontakt s rizikovou skupinou, usmívejte se na život, jezte vitaminy a sportujte, pokud to jde. A chytnete-li to, zůstaňte maximálně optimističtí!“ dodal Libor Bouček.

Počet osob s covid-19 dle krajů

19633 13272 3922 4709 1957 4317 3144 3076 3474 3745 8209 4596 4682 10496