V práci jsem systematik, ale nepřál bych vám vidět ten chaos doma, říká Bouček

„Vždycky je to adrenalin. Každé moderování je jiné a člověk nikdy neví, co se může stát. A nezáleží na tom, jestli je to přenos z volebního studia, volba miss, anebo firemní večírek. Nikdy nemůžete předvídat, co se odehraje, a je třeba být maximálně připravený. Tudíž trému, tu motivující, mám vždycky a všude,“ říká Libor Bouček, který diváky provází i novým zábavným pořadem Inkognito. Vyprávěl samozřejmě nejen o něm, ale také se svěřil, co pro něj znamenala čtyřicítka a narození syna Alberta.

Vždycky budeme v zárodku kluky a je nutné tuhle hravost, přirozenou řevnivost, fantazii a vše další klukovské předávat o generaci níž. Libor Bouček moderátor