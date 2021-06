Měli jsme miliony fanynek a já myslel na sebevraždu, říká člen One Direction

„Jsou věci, o kterých jsem zatím s nikým nemluvil. Bylo to opravdu vážné. Objevilo se několik paparazzi fotek, na kterých mám velmi oteklý obličej. Říkám tomu můj práškovo-chlastový ksicht. Měl jsem v období největší slávy skupiny One Direction snad desetkrát větší tvář, než mám teď,“ svěřil se Liam Payne během rozhovoru pro podcast Stevena Barletta nazvaný Diary of a CEO.

„Problém byl tehdy hlavně v tom, že nejlepší metodou, jak nás držet během turné před fanynkami i různými podivnými lidmi v bezpečí, bylo zamknout nás v hotelovém pokoji. A co je v pokoji? Minibar. Takže jsem míval několik let téměř denně takzvanou party pro jednoho. Bylo to šílené,“ zavzpomínal zpěvák s tím, že za odulý obličej mohlo kombinování léků na předpis a alkoholu.

„Procházel jsem příšernou depresí a pomáhal si psychofarmaky. Ale bohužel jsem je kombinoval s alkoholem. Měli jsme miliony fanynek a já pomýšlel na sebevraždu, popisuje Payne, který se nedávno rozešel se svou snoubenkou, modelkou Mayou Henryovou. Vztah mu prý nevyhovoval a neuměl v něm přirozeně žít. Díky rozchodu má nyní víc času na svého syna Beara, kterého má se zpěvačkou Cheryl Tweedyovou.

„Nejhorší je, že jsem perfekcionista. Na počátku vztahu člověk většinou vystaví na odiv naprosto falešný charakter. Ale pravé rysy osobnosti tam v tu dobu úplně chybějí a projeví se až mnohem později. Alespoň já to tak mám. A musím s tím přestat. Mám velký problém být sám. Příliš rychle se proto pouštím do vztahů a zase z nich rychle utíkám,“ řekl Liam Payne.

Zpěvák promluvil také o tom, že ačkoliv hodnota jeho majetku byla už v jeho dvaadvaceti letech odhadována v přepočtu na téměř 14 miliard korun díky několikaleté hvězdné kariéře, kterou odstartoval ve skupině One Direction ve svých šestnácti letech, sám se prý občas stále cítí jako dítě, které si nedokáže samo zařídit ani základní věci.



„Připadám si úplně neschopný. Byli jsme zvyklí, že všechno důležité za nás řeší někdo jiný. Nezvládnu si sám ani zaplatit pojištění na auto, nebo si vyzvednout poštu. V mnoha ohledech si stále připadám jako malé dítě. Neexistuje spojitost mezi penězi a štěstím. Je to pověra. Díky penězům se jen nemusíte stresovat kvůli některým věcem a můžete si více dopřát. Ale štěstí si za ně nekoupíte,“ dodává Liam Payne.

Skupina One Direction si vysloužila kritiku především coby uměle poskládaný projekt, který dal dohromady Simon Cowell z jednotlivých sólově neúspěšných účastníků jeho talentové soutěže X Factor. Kapela byla více milovaná fanoušky než uznávaná publicisty či kolegy z branže.