Po tragické smrti manželky přišel nyní Liam Neeson i o synovce

Synovec Liama Neesona, Ronan Sexton byl posledních pět let udržován v umělém spánku. Před několika dny v severoirském městečku Cushendall na následky zranění hlavy zemřel. Zranění si přivodil v roce 2014 po pádu z telefonní budky, ke kterému došlo při nočním opileckém řádění s přáteli. Ronan byl nejmladším z šesti potomků Neesonovy sestry Bernadette.



Jeho smrt je tak další tragédií v životě Liama Neesona a smutnou připomínkou ztráty jeho ženy Natashy o kterou přišel herec již téměř před deseti lety. Po té stále truchlí také její matka, herečka Vanessa Redgrave (81).

„Čas rány nezahojil. Občas mám pocit, že jsem se již se smrtí své dcery vyrovnala, ale vzápětí zjistím, že to tak ani zdaleka není. Nikdy to už nebude dobré,“ řekla matka Richardsonové v aktuálním rozhovoru pro magazín People.

Natasha Jane Richardsonová se za irského herce Liama Neesona provdala v roce 1994. Vychovávali spolu dva syny, Micheála (23) a Daniela (22). V březnu roku 2009 utrpěla Richardsonová v kanadském Québecu po pádu na lyžích vážné zranění hlavy. To se projevilo až hodiny po incidentu, kdy už ji lékaři nedokázali zachránit. Herečka se podle svědků po pádu bez problémů postavila na nohy, smála se a lyžovala dál. Odmítla lékařské ošetření a později se vrátila na hotelový pokoj.

Až později si Richardsonová začala stěžovat na úporné bolesti hlavy. Přijali ji v nemocnici svaté Agáty v Quebeku a později v Nemocnici Svatého Kříže v Montrealu. O den později ji v kritickém stavu převezli do New Yorku do nemocnice Lenox Hill. Za tři dny od nehody Richardsonová zranění mozku podlehla. V posledních chvílích jejího života byli s herečkou manžel Liam Neeson a matka Vanessa Redgrave. Synům Neesona a Richardsonové bylo tehdy dvanáct a třináct let.



Orgány tragicky zemřelé herečky se rodina rozhodla darovat k lékařským účelům, především transplantaci. Truchlící manžel herečky Liam Neeson a matka Vanessa Redgrave uvedli, že si Richardsonová vždycky přála zachraňovat ostatní.

Natasha Richardsonová a Liam Neeson

Její syn Micheál se na podzim minulého roku rozhodl uctít památku své matky změnou svého příjmení na Richardson.„Chtěl uctít památku své matky tím, že bude po zbytek života nosit její příjmení. Myslím si, že je to opravdu velice krásné gesto,“ řekla matka Richardsonové pro deník The Daily Mail.



Micheál dokázal o smrti své matky promluvit poprvé až po sedmi letech od nešťastné události. „Snažil jsem se tu skutečnost nějaký čas „ignorovat“ a předstírat, že se to nestalo. Nedokázal jsem si připustit, že už mámu nikdy v životě neuvidím. Začal jsem chodit na večírky s přáteli a pít. Dostal jsem se až na samé dno. Všichni říkali: ‚Aha, to je ten kluk, co přišel o mámu. Nemůže se z toho dostat, tak to řeší alkoholem‘. Tehdy jsem si myslel, že se všichni zbláznili, ale zpětně vím, že měli pravdu,“ svěřil se Micheál v roce 2015 v emotivním rozhovoru pro deník The Sunday Times.