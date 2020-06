Trochu se kaju, protože jako otec jsem prachbídný, přiznává Leoš Noha

Ve Slunečné jste nejen za Ferdu Mravence, ale jste manželem vesnické drbny, kterou představuje Eva Decastelo. Jak se vám spolu hraje?

Skvěle! My se s Evou dobře známe, protože spolu hrajeme v Divadle Gong ve hrách Příště ho zabiju sám, A do pyžam a Natěrač. Ve Slunečné mám jako Radek Dolejš s Evou dokonce dvě děti, a to přímo její vlastní. I když je dobře znám, na place jsem se s nimi v seriálu zatím nepotkal.