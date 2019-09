Leoš Mareš před koncerty tajil nemoc. Nechtěl jsem vyděsit lidi, říká

„Na koncert jsem jel přímo z nemocnice, vystoupil jsem a pak se vrátil do nemocnice, kde jsem byl celou noc a celý den. Pak jsem jel na ten druhý koncert, zase do nemocnice a ještě na třetí koncert, po kterém jsem tam byl ještě pár dní,“ řekl Leoš Mareš v Mixxxeru.

„Místo abych si to užil ve smyslu, že to je týden mých snů, jsem všechno řešil přes telefon. Samotné koncerty jsem si užil, ale bylo to poznamenané tou nemocí.“

Moderátor nechtěl zklamat fanoušky a tak o své indispozici nemluvil. „Bál jsem se paniky lidí, kteří mají vstupenky a těší se už pár měsíců. Kontaktovali mě tenkrát dva bulvární novináři asi dva dny před prvním koncertem s konkrétním dotazem, že slyšeli, že jsem hospitalizovaný. Jestli to je pravda. Nevyvrátil jsem to, oni to z nějakého důvodu nevydali. Přitom by to bylo asi poprvé, že vyšla i pravdivá informace,“ dodal se smíchem.

„Někdo mi říkal, že jsem to měl říct, aby lidé věděli, že je to neuvěřitelné, že jsem to celé dělal v tříhodinových pauzách mezi kapačkami v nemocnici.“

I když mu nemoc trochu radost z vystoupení pokazila, příští rok zvažuje další koncerty. Už 14. září se objeví na Kamiq You Festu, který přináší televize Óčko a Prima COOL.