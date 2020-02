Mrzí mě, že na plesy nemáme s manželkou čas, postěžoval si Leoš Mareš

Leoši, potkali jsme se tu na plese Zářivá noc v Brně. Je to pro vás čistě pracovní záležitost, nebo si to alespoň lehce užíváte i soukromě?

Jsem tu pouze pracovně, ale samozřejmě vnímám atmosféru toho plesu, je to tu moc příjemné.

Zajdete občas na ples i soukromě s manželkou Monikou?

Nedávno jsem o tom zrovna přemýšlel a uvědomil jsem si, že vlastně ne. A je mi to pak občas líto, když pak vidím na sociálních sítích záběry z různých plesů. Těch plesů, které moderuji, je však tolik, že to nezvládáme. Ale třeba se to časem změní.

Jste výborný tanečník. Někde byste proto přece měl to vaše umění předvést...

Moc výborný tanečník asi nejsem. Ve StarDance mě porazil i Lukáš Pavlásek. Tam vás naučí takovou vysokou školu tance. Můj tanec na plesech, kde moderuji, když se na něj tedy někdy vůbec dostane, je spíše takový normální. Kroky ze StarDance na plesech nevyužiji. Netancujeme tu žádné paso doble.

Zatančil jste si ještě někdy od dob StarDance s Katarínou Štumpfovou?

Ne. Katarína žije na Slovensku a nevídáme se. Párkrát jsme si od té doby jen psali na Instagramu. Myslím si, že ona dokonce pověsila tanec na hřebík úplně, už nesoutěží a ani snad už netrénuje.

Vzpomínáte si ještě na svůj maturitní ples?

Ten si pamatuji samozřejmě velmi dobře. Myslím, že pro každého maturanta je jeho vlastní maturiťák nezapomenutelný. Když tam jdete jako host, tolik si to neužijete a někdy je to popravdě až nudné. Pro maturanty, kteří v tu chvíli slaví, je to ale úplně jiný vesmír. Jak bych to řekl. Bylo mi čerstvých osmnáct, takže ten večer a vše kolem splňovalo všechny atributy nabyté plnoletosti.

Na co se nejvíce těšíte v roce 2020?

Můj diář letos záměrně není úplně plný, tak jsem si to přál. Mám v něm i spoustu volného času, abych mohl jet se synem na hory a nemusel se vracet dříve domů kvůli práci a podobně. Mám naplánovaný vysloveně pohodový rok. Mám tu čest zasednout v porotě SuperStar a čekají mě i nějaké koncerty. Ale ty bych nezmiňoval (smích).