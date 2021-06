Dnes se řadí k nejváženějším hercům Hollywoodu, spolupracovat s ním chtějí ty největší hvězdy a je víceméně jisté, že za pár let se zařadí k filmovým legendám. A přitom má před sebou ještě nějakých dvacet, třicet let kariéry. Přesto se s trochou nadsázky dá říct, že největším úspěchem Leonarda DiCapria bylo to, že přežil Titanic.

Není divu, že DiCaprio, jenž chtěl především hrát v dobrých snímcích a neřešit novináře a pseudokauzy, na čas z Hollywoodu zmizel. A pak se vrátil ve velkém stylu.