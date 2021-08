Těžké chvíle si musíme odžít, říká zpěvačka Leona Machálková

Jak jste vnímala uplynulý rok, který nebyl pro umělce vůbec jednoduchý?

Dá se říct, že jsem byla daleko aktivnější po loňském létě, v druhém lockdownu. Tušila jsem, že to nebude jen na měsíc či dva, ale bude to delší. A bylo. Zatímco na jaře jsme šili roušky, zapojila jsem se do charitativních streamů, udělala si pracovní i domácí pořádek, na podzim jsem si řekla, že hlavu i duši mi zachrání takový ten klid, který potřebuji nejen pro sebe, ale také pro lidi okolo mě. Imponovalo mi, když jsem někomu mohla dodat energii a podpořit ho. Člověk musí mít ale sílu sám, aby ji potom mohl nějakým způsobem nabízet. K mé vnitřní síle patřilo i to, že jsem si řekla: Třicet let jsem aktivní zpěvačkou a o to víc jí musím být teď. Dělala jsem online hodiny zpěvu a pustila se do příprav nového alba intenzivněji, než tomu bylo v uplynulých letech, a díky tomu jsem se vnitřně rozzářila.

Někdo může vycítit můj odstup. Třeba mě vidí poprvé a začne mi vykládat, jaká jsem, co si o mně myslí a co bych měla... Leona Machálková zpěvačka