Jsme teď jako dostihoví koně v boxech, popisuje Lenka Vlasáková

Médii i diváky jste vnímána jako charakterní herečka. Znamená to pro vás něco?

Už od DAMU jsem chtěla být charakterní herečka, ztvárňovat dramatické role mi vyhovovalo, protože to skýtá celou škálu možností. Zároveň jsem přesvědčená, že být charakterním hercem je jednodušší než být hercem komediálním. Ale paradoxně v poslední době z té škatulky tak nějak vyplouvám a hraju jak na jevišti, tak na plátně hlavně v komediích. Přiznávám, že jsem si k tomu musela dodat hodně odvahy. Dokázat ztvárnit příběh a diváky dojmout je jedna věc, ale rozesmát je, to je mnohem těžší.