Lenka Termerová se bojí o zdraví. V seriálu ji nahradí kolegyně

„Vzhledem k tomu, že jsem byla po operaci, jsem se rozhodla v natáčení nepokračovat. Ačkoli vím, že natáčení provázejí bezpečnostní opatření, je to riziko, které jsem nechtěla podstoupit,“ vysvětlila své důvody Lenka Termerová.

Tvůrci seriálu tak museli přistoupit k nepříliš populárnímu řešení, roli přeobsadit. Obrátili se na herečku Kateřinu Macháčkovou. „V první chvíli jsem s tím měla problém, ještě nikdy se mi nestalo, že bych po někom přebírala roli. Zažila jsem to pochopitelně jako divák při sledování zahraničních seriálů, a myslím si, že takové změny se nepřijímají s nadšením. Ale to jsem dnes neřešila, situace je zkrátka taková,“ přiznala Macháčková s tím, že situaci konzultovala i se svou předchůdkyní.

„S Lenkou se dobře známe a já jsem chtěla znát její názor. Je to přece jenom choulostivá věc. Role mi byla nabídnuta s tím, že Lenka v natáčení ze strachu o zdraví nechce pokračovat. Volala jsem jí také proto, že jsem se o ni bála. I když já jsem stejně riziková. Jsem stejně stará, mám za sebou nějaké nemoci, mám astma, ale také jsem fatalista. Co se má stát, se stane,“ říká.

Kateřina Macháčková prozradila, že se na roli Bíby Bojanové, manželky bývalého primáře Jiřího Bojana v podání Jiřího Štěpničky a maminky doktora Matyho, kterého hraje David Gránský, pečlivě připravovala. „Podívala jsem se na pár dílů, abych viděla, jak to Lenka hrála. Já jsem ale jiný typ herečky, těžko se můžu strefovat do toho, jak to dělala. Můžu mít empatii, porozumění vůči lidem, moudrost, ale přesto budeme každá jiná,“ dodala.

Kateřina Macháčková, Marek Němec a Sabina Laurinová v seriálu Sestřičky Modrý kód (2021)

První natáčecí dny herečka proležela v posteli. Do Nemocnice Rubava ji už tento týden přiveze záchranka ve vážném stavu. „Hned první den mě upoutali na lůžko, intubovali, první natáčecí dny jsem proležela v posteli,“ prozrazuje herečka, kterou v současných seriálech není vidět.

„Moc netočím, nekonečné seriály vůbec ne. Byla jsem ale velmi příjemně překvapena, jak je to tu milé, přátelské a ohromně profesionální. Od natáčení Života na zámku se to velmi posunulo. Není pravda, že by takové seriály byly nepřipravené, všechno se pečlivě zkouší. Je to na vysoké úrovni, a přitom milé prostředí. Jen to ranní vstávání je strašlivé. Já vůbec nejsem ranní ptáče,“ prozradila Kateřina Macháčková.