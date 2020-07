Život mě naučil slavit každý den, říká herečka Lenka Termerová

Hrála jste v řadě seriálů, diváci vás znají i z těch nekonečných. Vídali vás už v Rodinných poutech, poté v Ordinaci, nyní v Modrém kódu. Změnila se během let nějak práce na takovýchto projektech?

Určitě. Klasický seriál je většinou filmový nebo s filmovými dotáčkami a má určitý počet dílů, většinou třináct. A pro herce je to naprosto odlišná práce, protože znáte vývoj své postavy, víte, kdo je to a kam dospěje. Šest let jsem byla součástí prvního nekonečného seriálu neboli soap opery Rodinná pouta, který byl původně plánován na rok a jako Velmi křehké vztahy se nakonec dožil šesti let. A tam už je způsob práce naprosto jiný.