Lenka Krobotová: Věci se dějí přesně tak, jak se dít mají

Nejpřísnější opatření zavedená během koronavirové pandemie jsou za námi, ale společnost se zřejmě s následky nečekaného ochromení bude potýkat ještě dlouho… Jak jste karanténu zvládala vy?

Řekla bych, že to mělo takové tři fáze. První z nich byla panika – co bude, co nás čeká, jaký to všechno bude mít dopad… Pak začala druhá fáze, během níž jsem si s dětmi nastavila nový režim, který když se zaběhl, tak nám vlastně hodně vyhovoval. Ale zpočátku bylo těžké přivyknout tomu, že jsem se najednou stala kuchařkou, vychovatelkou a paní v domácnosti na plný úvazek. Nicméně jsem si brzy uvědomila, že některé ženy k tomu ještě měly home office. Došlo mi, že jsem vlastně relativně v klidu a před těmi, kteří neměli tu možnost odjet třeba na chalupu jako my a museli k tomu všemu ještě pokračovat v zaměstnání, smekám. Do teď si neumím představit, že ke všem úkolům dětí ze 4. a 5. třídy ještě odvádím nějaký pracovní výkon. No a konečně třetí fáze byla taková, že jsem si na druhou fázi tak zvykla, že se mi do té poslední, která vede zpět do života před koronavirem, vlastně ani úplně nechce. (směje se)