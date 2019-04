Jděte někam, vzkázala kritikům na internetu hvězda Hry o trůny Headeyová

Lena Headeyová se pustila do internetových trollů, kteří kritizují její příspěvky týkající se názorů na současné dění, politiku, humanitární krizi či změny klimatu.

„Čau instasvěte, to jsem já. Bez make-upu, tak nepanikařte. Když zveřejňuji svůj pohled na nějakou problematiku, nevidím na tom nic politického. Je to můj osobní názor. Zajímá mě klima, zajímají mě mé děti a jejich budoucnost, stejně jako moji přátelé, jejich děti a jejich budoucnost. Zajímám se i o humanitární krizi. A jestli vám to vadí nebo jestli si myslíte, že herci nemají právo na svůj názor, přestaňte mě sledovat,“ vyzvala hvězda seriálu Hra o trůny některé své sledující ve sdíleném videu.

Headeyová se nedávno nelichotivě vyjádřila také na adresu těch, kteří kritizují její přirozený vzhled v některých videích. „Styď se,“ napsal pod příspěvek jeden ze sledujících. „Už raději nikdy nezveřejňuj video, na kterém nejsi nalíčená,“ přidal se další z haterů. „Jděte někam,“ zněla odpověď herečky všem podobným rýpalům.

Představitelka seriálové Cersei Lannisterové už v minulosti zmínila, že jsou lidé mnohdy zklamaní z jejího civilního vzhledu. Jeden novinář se během tiskové konference neomaleně vyjadřoval k její vizáži v době, kdy byla v sedmém měsíci těhotenství.

„Ten chlápek se postavil a řekl něco jako ‘Chtěl bych vám jen říci, že v reálu jste mě dost zklamala’,“ vzpomíná Headeyová. „Jako by to nestačilo, pokračoval ‘To jsou vaše pravé vlasy? Paruka je mnohem lepší. Více se mi líbíte jako blondýnka‘,“ popisuje nepříjemný zážitek.



Lena Headeyová jako Cersei Lannisterová v seriálu Hra o trůny

„Mnozí očekávají, že budu vypadat ve skutečnosti stejně jako v seriálu a často jsou pak nemile překvapeni,“ říká tmavovlasá herečka, která byla za roli Cersei Lannisterové čtyřikrát nominována na cenu Emmy.



Headeyová, která si přísně střeží soukromí, má s bývalým manželem Peterem Loughranem (49) devítiletého syna Wylieho. V roce 2015 porodila druhého potomka, dceru Teddy (3), kterou má s partnerem Danem Cadanem (44).

Závěrečná řada seriálu Hra o trůny startuje již 14. dubna.