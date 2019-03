Nemám proč žárlit, věříme si, říká přítelkyně Vémoly Lela Ceterová

Na Instagramu máte velkou základnu sledujících. Jsou to spíše ženy, nebo muži?

Jsou to spíše muži. Samozřejmě i ženy, ale když sleduji ten graf, tak je tam větší procento mužů.

Stává se, že vám píší i soukromě? Nebo zůstávají jen u lajkování a veřejného komentování fotek?

Píší, ale já neodpovídám. Je to náročné. Jsou fanoušci, kteří jsou velmi milí - obdivují, jak vypadám, nebo mi píší, že jsem milá a příjemná, že mě někde potkali. Pak za mnou přijdou, vyfotíme se, řekneme si pár slov, nebo mi jen napíší, že mě viděli. Potom jsou však také fanoušci, kteří jdou do extrémů.

Takže jsou to takoví hateři?

Neřekla bych přímo hateři. Spíše mi píší velice intimní zprávy. To se mi nelíbí, tak to blokuji.

Jak se vyrovnáváte s tím, když čtete na sebe ze strany fanoušků kritiku a věty, které vám nejsou příjemné?

Beru to tak, že na milion lidí je milion chutí. Ne každému se musí upravená žena líbit. Někdo má rád přirozené ženy, někdo upravené. Akceptuji názor každého, pokud není takový, že člověka vysloveně uráží.

Když se bavíme o Instagramu, přemýšlíte před zveřejněním fotky dlouho o tom, jak a kde se vyfotíte?

Někdy o tom samozřejmě přemýšlím, často jsou to však úplně spontánní snímky. Například se vydaří nějaká momentka, tak ji přidám, aby lidé viděli také něco reálného z mého soukromí. Nejsou to všechno nějaké „naštelované“ fotky nebo záběry z profesionálního focení.

Váš partner Karel Vémola nedávno fotil pro Playboy, ale po boku mu místo vás stála jiná žena. Žárlila jste?

Ne, samozřejmě ne. Byla to playmate, takže si myslím, že je to její práce. Neměla jsem proč žárlit, určitě ne.



Zápasník MMA Karlos Vémola a playmate Aneta Novotná při focení pro pánský magazín

A jinak jste žárlivá? Třeba když při zápase vidíte, jak ho obdivují jiné ženy?

Ono to k tomu patří. Ženám se sportovci líbí. Je mi příjemné, že mého muže obdivují jiné. Ale já si myslím, že my to máme tak zdravě, oba, navzájem.

Takže Karel také žárlí zdravým způsobem?

Věříme jeden druhému, takže je to v pořádku.

Jaro už je ve vzduchu, plánujete nějakou dovolenou?

Uvidíme. Karel má teď hodně zápasů. On je velmi zodpovědný, musí se poctivě připravovat. Nějaká super dovolená by určitě bodla. Uvidíme, jak bude čas, všechno je to o čase.

Když říkáte, že se Karel poctivě připravuje na zápasy, jak se to týká vás?

Samozřejmě je to velmi náročné období. Když se připravuje na zápas, musí mít sparingy, tréninky, a to několikrát denně. Do toho diety, a tak dále. Je to vážně náročné a projevuje se to i na jeho náladě. Ale to patří ke sportu. Myslím, že ostatní sportovci to mají stejně. Takže my, ženy, to s nimi máme opravdu složité. Samozřejmě to chápu. Když má Karel těžší období, snažím se ho podporovat. Jsem ten člověk, který při něm je v nejhorších chvílích. Například při těch dietách. Snažím se ho maximálně podpořit a myslím si, že v tomto ohledu jsme se našli. Vzájemně se umíme podržet.