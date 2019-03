V mobilu ho mám uloženého jako Láska, říká playmate Ceterová o Vémolovi

„Karlos mi říkali už na základce. Když jsem přišel do Anglie, neuměli vyslovit Karel, tak jsem se začal představovat Karlos. Terminátora vymyslel manažer. Nejdřív se mi to nelíbilo, ale když jsem terminoval soupeře v prvním kole, změnil jsem názor. Ta přezdívka už ke mně patří. I v bance se podepisuji ktv nebo Karlos Terminátor Vémola,“ prohlásil zápasník.

Také jméno jeho přítelkyně, modelky a playmate Lely Ceterové, je vlastně přezdívka.

„Moje skutečné jméno je Lenka. Ale odmalička mi každý říkal Lela nebo Lelinka, tak mi to zůstalo,“ uvedla modelka a prozradila, jak říká svému partnerovi. „Láska. Karlos nebo Terminátor jenom někdy. V mobilu ho mám uloženého jako Láska.“

Vémola žije střídavě v Praze a v Londýně. Doma chová pro někoho poněkud neobvyklé mazlíčky.

„Krokodýly mám dva, žraloků málo. Mám akvárko, ale větších kusů zatím nedokážu ubytovat víc než čtyři nebo pět. Starám se o ně za pomoci odborníků a sousedů, i přítelkyně ví, jak je nakrmit. Už jsem se s nimi i koupal. Kdybych si měl vybírat dovolenou, jel bych za žraloky a krokodýly. Několikrát jsem se s nimi potápěl, fascinují mě,“ říká.

Rodačka ze slovenské Žiliny Lela Ceterová prozradila, že poprvé fotila ve čtrnácti letech. Po skončení s modelingem by ráda podnikala v oblasti krásy. Uvedla, že se nikdy před objektivem nestyděla. Nemá ani problém mluvit o svých plastikách.

„Nějaké jsem si pořídila. Mně se to líbí, ale je to každého věc. Teď zrovna nic dalšího nechystám. Karlos mě poznal už takhle,“ řekla.

„Maximálně mi to vyhovuje, Lela se mi takhle líbí. K tomu patří i to, jaká je. Krásných žen je hodně, ale najít takovou, která bude hodná a ochotná skousnout život fightera, to není jednoduché,“ dodal Karlos Vémola pro čtvrteční Magazín DNES.