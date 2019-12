Autor Lásky nebeské prozradil, co by na kultovním filmu změnil

Curtis, který má na svém kontě také Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill nebo Deník Bridget Jonesové, dorazil na udílení cen Global Citizen Prize. Na červeném koberci se ho zeptali, jestli je něco, co by rád na Lásce nebeské změnil.

„To je opravdu obtížná otázka. Myslím, že by nazí lidé měli mít více oblečení,“ prohlásil. Nahotu by možná omezil i s ohledem na to, že v současné politicky korektní době by mohl mít problém s odhalováním herců a hlavně hereček.

Láska nebeská měla premiéru před šestnácti lety, herec Bill Nighy obsazený do role stárnoucího rockera za ni dostal výroční cenu Britské filmové akademie, v kinech celosvětově utržila šestinásobek svých výrobních nákladů a rychle se stala pravidelnou součástí televizních Vánoc.

Kdyby se tvůrci drželi původních plánů, výslední snímek by vypadal jinak. Tak třeba Hugh Grant si v roli premiéra zábavně zatančil na schodech domu v Downing Street. Přitom se však právě této scéně po celou dobu bránil. Chtěl totiž tehdejší vzor, premiéra Tonyho Blaira, hrát seriózně. Štáb jej přemluvil až v poslední den natáčení. Navíc roli ministerského předsedy původně chtěli nabídnout Anthonymu Hopkinsovi.

Rowan Atkinson, který hraje v Lásce nebeské roli pomalého prodavače, měl být podle režisérových představ andělem. Proto scéna s balením dárku trvá tak dlouho, Atkinsonův anděl chtěl zabránit prodeji šperku pro milenku, nikoli manželku.

