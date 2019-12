Měl jsem mrtvici a byl jsem několik týdnů v kómatu, prozradil Larry King

O zákroku kvůli problémům se srdcem se vědělo, ale až nyní moderátor přiznal, že měsíc před operací měl vážnější potíže.

„Měl jsem mrtvici. Všechno se zlepšilo, kromě mé levé nohy, a to jsem každý den rehabilitoval. Říkají mi, že na Vánoce budu chodit. Chodím s pomocí chodítka,“ řekl. „Byl to těžký rok, od března si nic nepamatuji. Mrtvici jsem měl v březnu. Nejezdím autem, ale opět pracuji, tak se mám dobře... Byl jsem v kómatu a trvalo to pár týdnů,“ dodal s tím, že všichni obdivují jeho pozitivní přístup. „Můj lékař řekl, že mám jedinečného ducha.“

Bývalá hvězda CNN se s vážnými zdravotními problémy potýkala několikrát. V roce 1987 moderátor prodělal srdeční infarkt. O dva roky později mu diagnostikovali rakovinu prostaty. Před dvěma lety mu našli rakovinu plic, na kterou lékaři přišli při rentgenu v rámci rutinní každoroční kontroly.

Larry King, vlastním jménem Lawrence Harvey Ziegler, se narodil v roce 1933 židovským emigrantům z Běloruska. Svoji novinářskou kariéru zahájil na Floridě jako hlasatel místního rádia. V roce 1985 poprvé usedl na moderátorskou židli vlastního pořadu The Larry King Show na zpravodajské televizi CNN.

King si do své show zval různé osobnosti, od politiků po celebrity. Během kariéry vyzpovídal 40 tisíc lidí, které si dokázal získat upřímným a nekontroverzním stylem. Svůj slavný pořad na CNN opustil po 25 letech v prosinci 2010.

Larry King letos v létě oznámil, že se rozvádí se svou sedmou manželkou Shawnou Kingovou, která je o šestadvacet let mladší. Spolu byli dvaadvacet let.