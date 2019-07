Kvůli traumatu z domácího porodu jsem brala antidepresiva, přiznala Bellová

„Domácí porod pro mě byl jasná volba. Ani jsem nepřemýšlela o tom, že bych rodila v nemocnici. Cítila jsem, že to tak bude nejlepší. První porod byl úžasný. Dcera sice měla pupeční šňůru okolo krku, ale šla lehce sundat a stačilo, aby jí porodní asistentka dala dýchání z úst do úst. Hned jsem si ji přiložila na hrudník a obě jsme byly v naprostém pořádku,“ sdělila Bellová v pořadu Bless This Mess.

Když v roce 2016 zjistila, že je podruhé těhotná, rozhodla se pro domácí porod znovu. Dceru Novu porodila v bytě v Brooklynu a syna Ozgooda chtěla porodit v Los Angeles, kde tou dobou žili.

Měla pocit, že už má komplikace při porodu vybrány a znovu se jí nic podobného přihodit nemůže. Bohužel byl průběh porodu horší a miminku šlo o život.

Situace s pupeční šňůrou se opakovala. „Měla jsem ho na své hrudi, šňůra nešla z krku sundat. Porodní asistentka se ho snažila resuscitovat, ale nešlo to. Byla jsem vyděšená, pupečník stále dotepával. A lékaři byli na cestě k nám domů,“ líčila hrůzný zážitek herečka.

Když zdravotníci dorazili, šňůru přestřihli a začali s oživováním miminka v jiné místnosti. „Ležela jsem nahá a vyčerpaná po porodu na zemi a nevěděla jsem, co se s mým synem děje. A do toho mě asistentka nutila, ať porodím ještě placentu. Ulevilo se mi, až když mi poslal manžel fotku syna z nemocnice, kde už dýchá a je pod dohledem,“ sdělila s tím, že bylo miminko převezeno do nemocnice okamžitě a ani o tom nevěděla, protože musela porodit placentu.

Se synem v nemocnici strávila dalších jedenáct dní na pozorování. V tu dobu jim nikdo nebyl schopný říct, zda bude mít chlapeček nějaké následky. Byl několik minut bez kyslíku a lékaři rodičům sdělili, že možná nebude chodit nebo mluvit.

Kvůli tomuto zážitku pak herečka trpěla psychickými problémy. Celá situace se jí neustále vracela ve snech a přes den měla panické ataky. Vysvobozením pro ni byla antidepresiva.

„Brala jsem prášky rok a půl, abych byla schopná fungovat. Neustále jsem syna pozorovala a ulevilo se mi pokaždé, kdy se posunul ve vývoji jako normální dítě. Měla jsem z porodu trauma,“ dodala s tím, že to pro ni byla lekce, kterou by však neměnila.

Lake Bellová je americká herečka, režisérka a scenáristka. Známá je například díky roli ve filmech Převrat, v hlavní roli s Piercem Brosnanem a Owenem Wilsonem, Nějak se to komplikuje nebo Mejdan v Las Vegas.