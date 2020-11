Vánoce budou smutné, nemůžu být se svou rodinou, prozradil Ladislav Ondřej

Jste zkušeným seriálovým hercem. Co nám povíte o své postavě v připravovaném filmu?

Moje role se jmenuje Přemek a je to kamarád hlavní postavy, který jí hodně zásadním způsobem pomůže. Vlastně na konci oba dva zjistí, že mají více společného, než si myslí.

Takže to je nějaká láska?

Láska určitě ne, ať si diváci počkají.

Kolik let už se objevujete v Ordinaci v růžové zahradě?

Patnáct let.

Dokáže vás natáčení po tolika letech něčím překvapit?

Živím se herectvím, takže moje práce je dost pestrá, hraji divadlo a podobně. V Ordinaci se známe patnáct let, takže je to hrozně příjemná spolupráce se štábem, s herci. S kolegou Petrem Rychlým jsme po těch patnácti letech opravdu jako otec se synem.

Takže už v soukromí probíhají nějaké grilovačky?

Jo, nebo se mu svěřuji se svými problémy, a tak dále…

Na co se herec jako vy rád podívá? V kině teď asi ne, ale třeba na streamovacích platformách.

Mám rád válečné filmy i komedie. Ale žánr jako takový nemám nijak vytříbený jako svůj nejoblíbenější. Prostě film musí být dobrý.

26. listopadu 2020

Čeho si na své profesi momentálně vážíte?

Toho, že vůbec můžu hrát. (smích) Odpadla nám spousta představení a žijeme v takové nejistotě, že nevíme, co bude do budoucna, jestli se představení jenom přeloží, nebo zruší. Nikdo vlastně neví, takže život herce je v této době dost o očekávání, co bude dál.

Máte výhodu, že se objevujete před kamerou.

Je to potěšení. Je to opravdu jediná věc, kterou herec teď může dělat. Točit. za každou práci jsem teď rád a myslím, že i moji kolegové to mají podobně.

Chtěl byste působit v nějakém konkrétním seriálovém projektu?

Já jsem toho dělal už spoustu i pro Českou televizi, ale vyloženě žánrově? Tak třeba ten válečný. To se v Čechách moc netočí, takže asi něco takového.

Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, Ladislav Ondřej a Milan Duchek po představení Čarodějky v kuchyni (20. listopadu 2019)

Rád si pročítáte historické romány a koukáte na dokumenty o druhé světové válce?

Obecně, co se týče tě válek, mě historie dost zajímá. Myslím si, že mám hodně načteno a v dokumentech i nakoukáno, to určitě ano.

Co by vám na letošní Vánoce udělalo největší radost?

Kdybych mohl být se svou rodinou, asi. Protože bohužel kvůli téhle situaci nebudu se svou rodinou moct být, maminka je nemocná a nemůžu ji ohrozit. Já budu tak trošku v izolaci sám. Tyto Vánoce jsou pro mě hodně smutné.

Nepřemýšlel jste nad tím, že byste si přenastavil pracovní diář, skončil 10. prosince, odbyl si karanténu a strávil vánoční čas s nejbližšími?

Nejde o to, že bych nemohl pracovně, protože co si budeme povídat, práce není tolik. I když točím, tak to není tak frekventované. Ale spíš jde o to, že mamka je těžce nemocná. Já ji nemůžu ohrozit, co se týče koronaviru, ale i menší chřipka by jí zkomplikovala její nemoc. Takže kvůli tomu nemůžu být se svými blízkými.

Největším vánočním přáním bude asi letos zdraví.

Asi tak…

Petr Oliva, Petr Rychlý a Ladislav Ondřej v seriálu Ordinace v růžové zahradě

Když budete na Vánoce sám, jste schopen si udělat řízek a salát?

Já vařím velice rád, ale řízek se salátem? Asi si to koupím. Sním si to doma sám a půjdu se projít se svojí milovanou kolegyní Míšou Dolinovou. Půjdeme se projít vánoční Prahou a uděláme si to hezký.

Proč zrovna Míša Dolinová? Nějaká adoptivní teta?

Ne, to teď napsali, že to je moje matka nevlastní, což vlastně vůbec není pravda. Ale je to moje kolegyně, hrajeme spolu jedno představení už asi osm let a druhé představení, které je bohužel teď také odsunuté, spolu hrajeme asi dva roky. Takže na jevišti se spolu potkáváme velice často a už poměrně dlouho.

Herci bývají terčem bulváru, roztrhal jste někdy vzteky noviny?

Ne. Nejsem takhle impulzivní člověk a dosud o mě nic tak strašného nenapsali. Většinou takové ty mejlky, ale já to beru dost s nadhledem.