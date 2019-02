Ladislav Kerndl skončil v nemocnici. Dceru za ním zatím nepustili

14:50 , aktualizováno 14:50

Zpěváka Ladislava Kerndla (73) musela v úterý převézt záchranka do nemocnice v Blansku. Podle Blesku byl jazzman ve vážném stavu. Do nemocnice ho odvezli poté, co doma začal vykašlávat krev.