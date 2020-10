Slavné filmové páry: U Galatíkové a Freje to byla láska na druhý pohled

Ona zářila ve Vláčilově Údolí včel nebo v Jasného filmu Všichni dobří rodáci, jeho si lidé pamatují z Nemocnice na kraji města, Chalupářů či z Malého pitavalu z velkého města. Věra Galatíková a Ladislav Frej spolu strávili 36 let, byť to z počátku vypadalo, že se jejich herecké, natož životní dráhy neprotnou.

Věra Galatíková, rodačka ze Zlína, od dětství často navštěvovala divadlo, rodiče ve městě Tomáše Bati nevynechali jedinou premiéru a maminka byla talentovaná opora ochotnických souborů. To vše vedlo teprve čtrnáctiletou Věru k rozhodnutí – budu herečka! Jenže otec i matka prý jejímu talentu příliš neuvěřili a prohlásili, že má dělat něco praktického. To značilo Kroměříž a pedagogické gymnázium, po kterém nastoupila dráhu kantorky ve Vracově u Kyjova, učila děti češtinu.

Jenže divadelní prkna ji lákat nepřestala. Vydala se tedy do Brna, kde v roce 1962 vystudovala JAMU a první angažmá získala v divadle v Pardubicích. Právě tam si téměř 30leté herečky všiml režisér František Vláčil a obsadil ji do legendárního filmu Údolí včel. V Pardubicích ale její hezká tvář zaujala i dalšího muže, jmenoval se Ladislav Frej.

Do svatby se nehrnul

Syn brněnského hospodského hrával od malička na housle, ochotničil a zpíval v dětském sboru Janáčkovy opery. Rok po Věře Galatíkové dokončil studium na brněnské JAMU, ještě dvě sezony zůstal ve městě hrát, než přešel také do Pardubic.

„Těch pět let angažmá fičelo v jednom letu, zkoušky, premiéry, dychtivé vyhlížení fermanu s novým obsazením, zájezdy, dvě představení za večer – velké, komorní i zájezd v jeden den. Po srpnu 1968 dal Císler (režisér Jiří Císler, pozn. red.) dohromady scény z her V+W, jezdili jsme s nimi po celých východních Čechách, hráli i čtyřikrát za den,“ vzpomíná Ladislav Frej na pardubické angažmá.

Budoucí manželé si spolu poprvé zahráli ve hře Královna Kristýna, cestovali, poznali legendy Jiřího Hrzána, Josefa Somra, Pavla Landovského nebo Jiřího Kodeta, jiskra však nepřeskočila. Ještě ne.

Oba k osudové lásce, která pak trvala 36 let, došli až v Praze. Brzy poté se jim narodily dvě děti – Kristýna a Ladislav. Novopečený otec se ale do ženění příliš nehrnul. Měl tehdy totiž za sebou už tři manželství. S první ženou, studentskou láskou A. Sklenárikovou, má syna Davida. Vztah ale neklapal a žena i s dítětem navíc emigrovali do Švýcarska.

Následovala svatba s herečkou Gabrielou Wilhelmovou, i ta hrála v pardubickém divadle. Po dvou potratech a domácí „Itálii“ se ale pár rozvedl.

Nakonec se herec postavil před oltář potřetí, tentokrát s jednou z nejkrásnějších českých hereček Evelynou Steimarovou. Manželství se brzy rozpadlo, i tam skončila dvě těhotenství potratem.

Věru Galatíkovou nakonec požádal o roku po několika letech v roce 1977.

Prokletí manželek

S bývalými manželkami Ladislav Frej osobní války nevedl, přátelské vztahy však vydržely jen v případě Gabriely Wilhelmové. A to až do samého konce – do roku 2002, kdy Wilhelmová zemřela po šestiletém boji na rakovinu. Šlo o osudovou ránu, která bohužel měla mít pokračování.

Věra Galatíková, Ladislav Frej a Kristýna Frejová

V tom samém roce Věře Galatíkové lékaři objevili rakovinu plic. Vášnivá kuřačka, která „propálila“ i krabičku denně, sice cigarety ihned odložila a podstoupila operaci, ovšem nemoc se vracela. Po čase došla do stadia, kdy už boj začínal být marný. Tehdy odmítla chemoterapie, věnovala čas rodině. Zemřela dva dny před Vánoci roku 2007.

Ladislav Frej, tehdy 66letý stále velmi populární herec známý z Národního či vinohradského divadla, dlouho truchlil. Do života ho vrátil vztah se servírkou Gabrielou, se kterou se seznámil v jedné pražské restauraci. Po mnoha letech však přišla další rána, Gabriela letos koncem léta zemřela na rakovinu slinivky. Herec, který brzy oslaví 79. narozeniny, se snaží s osudem vyrovnat zkoušením divadelní hry Na zlatém jezeře, ovšem v těchto dnech se stále pere s následky koronavirové infekce.