Ladislav Frej: životní lásky i rodinné tragédie seriálového doktora Sovy

Ačkoliv Ladislav Frej natočil desítky filmů, bezpochyby nejpopulárnější je jeho role doktora Sovy ml. v seriálu Nemocnice na kraji města, který se dočkal i novodobého pokračování. Sice sám přiznával, že ho léta štvalo, že ať bude hrát cokoliv, pro všechny bude pořád doktorem Sovou a že i na něj lidé pokřikovali na ulici, zpětně je za tuto roli rád,“ píše týdeník 5plus2.

„Jednou v noci mi bylo špatně, měl jsem bušení srdce. Byl to velice nepříjemný stav, tachykardie. Manželka zavolala pohotovost. Přijel doktor, takový ryšavý fousáč. Prohlédl mě, ošetřil, sbalil kufřík, a když už bral za kliku, obrátil se a říkal: Víte, ten, co ho hrajete v Nemocnici, to je můj případ. Ukázalo se, že to byl bývalý chirurg, který nasával, a tak skončil na noční pohotovosti. Svědčí to o tom, jak měl Jaroslav Dietl zmáknuté situace, ve kterých se lidé nacházejí. Podobných případů bylo víc,“ vzpomínal herec v jednom z rozhovorů.

Také kriminální seriál Malý pitaval z velkého města, v němž hrál hlavní postavu šéfa kriminálky Kubáta, je dodnes diváckým fenoménem. Frej sám ale na období natáčení zřejmě moc rád nevzpomíná. Vznik prvních dílů totiž málem posunula jeho vážná nemoc. Nedlouho před začátkem natáčení se musel kvůli problémům se slinivkou léčit v nemocnici a dodnes říká, že když seriál zahlédne v televizi, hned si vzpomene, jak mu tenkrát bylo zle. Také na obrazovce je vidět, jak byl pohublý.

Divadelní začátky i pokusy s muzikálem

Ladislav Frej hrál od malička na housle, ochotničil a zpíval v dětském sboru Janáčkovy opery. V roce 1963 dokončil studium na brněnské JAMU, ještě dvě sezony zůstal ve městě hrát, než přešel do Pardubic.

„Těch pět let angažmá fičelo v jednom letu, zkoušky, premiéry, dychtivé vyhlížení fermanu s novým obsazením, zájezdy, dvě představení za večer, velké, komorní i zájezd v jeden den. Po srpnu 1968 dal režisér Jiří Císler dohromady scény z her V+W, jezdili jsme s nimi po celých východních Čechách, hráli i čtyřikrát za den,“ vzpomíná Ladislav Frej na pardubické angažmá.

Poté vystřídal několik scén, třeba Divadlo na Vinohradech či Národní divadlo. Mezitím se ale projevil i jako nadaný zpěvák a tanečník. V roce 1972 se dramaturgie brněnské dětské redakce rozhodla využít poetických textů a melodií v televizi málo známé populární divadelní dvojice Vodňanský-Skoumal a nabídnout je formou malého muzikálu s názvem Co je to ta koule žlutá dětskému divákovi. Režisér Jiří Vanýsek obsadil do zpívajících rolí mimo jiné i Ladislava Freje.

Josef Abrhám, Ladislav Frej, Miloš Kopecký a Oldřich Kaiser v seriálu Nemocnice na kraji města (1981)

Mistr dabingu a rozhlas jako „dobrý partner“

Od poloviny 80. let se Ladislav Frej věnuje také dabingu, jeho hlas zněl ze stovek zahraničních filmů a seriálů. Mezi jeho nejslavnější role patří inspektor Barnaby v seriálu Vraždy v Midsomeru, který se těší velké oblibě u diváků a častému opakování.

Letos v září také získal Cenu za celoživotní herecké mistrovství v dabingu, kterou uděluje Herecká asociace, a vstoupil do dabingové síně slávy ještě společně s Oldřichem Vlachem, Františkem Němcem a Jorgou Kotrbovou.

Kromě toho namluvil mnoho audio knih, spolupracuje také s Českým rozhlasem. Nosiče s mluveným slovem a rádio jsou pro něj vítanými společníky. „Je mi v jejich přítomnosti velmi dobře. Když jsem doma sám, mám mluvené slovo jako svého dobrého partnera,“ říkává.

Životní láska a rodinné tragédie

Zatímco v práci byl úspěšný, v osobním životě Ladislava stihlo hodně ran. Byl čtyřikrát ženatý. Se svou první ženou Alenou Sklenarikovou měl syna Davida. Jak sám po letech přiznával, brali se právě kvůli těhotenství.

„Takový vztah neměl žádný základ k tomu, abychom se stali rodinou. Bylo to študácké zamilování. Což mě neomlouvá. Dodnes to cítím jako jeden ze svých těžkých hříchů. Když nad tím přemýšlím, běhá mi mráz po zádech,“ líčil s tím, že bývalá manželka se synem emigrovala do Švýcarska, kde jej její nový manžel adoptoval.

Vztah s přítelkyní Gábinou Mrkvicovou trval 12 let.

Druhé manželství s Gabrielou Wilhelmovou bylo bezdětné, ovšem přátelské vztahy jim vydržely až do hereččiny smrti na rakovinu v roce 2002.

Se třetí ženou, Evelynou Steimarovou, také potomky neměl. S herečkou Věrou Galatíkovou, jeho životní láskou, to sice zajiskřilo ještě před třetím manželstvím se Steimarovou, ale lásku přerušil přesun Galatíkové do Činoherního klubu v Praze, zatímco Frej zůstal v Pardubicích a oženil se. Láska ke Galatíkové ovšem nevyprchala.

„Když jsme se rozváděli, Evelyna byla těhotná s jiným partnerem a Věra byla v jiném stavu se mnou. To už jsme čekali dceru Kristýnu,“ popisoval po letech.

Právě čtvrté manželství už bylo osudové, s Věrou Galatíkovou byl 36 let. Kromě dcery Kristýny, která je také herečkou, mají i syna Ladislava ml. Vztah Ladislava a Věry rozdělila vážná choroba, v roce 2007 Galatíková podlehla rakovině plic, se kterou léta bojovala. Frej se o ni do poslední chvíle staral doma.

„Že by musela ležet někde jinde, to jsem nechtěl ani slyšet. Ke konci na to někdy zaváděla řeč. Nepřipustil jsem to. S děcky jsme hned na začátku řekli: My se o tebe postaráme a nikam tě nedáme. Věděla, že v poslední chvíli nebude sama,“ řekl později.

Na rakovinu, tentokrát slinivky, zemřela v loňském roce i jeho další partnerka Gabriela Mrkvicová, se kterou byl od roku 2009. Bylo jí pouhých 56 let.