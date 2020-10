To, že jste vystudovaný učitel chemie a biologie, není novinkou, ale můžete prozradit, co vás na myšlenku stát se kantorem přivedlo?

Je to takový klasický učebnicový příklad splněného snu. Už na základní škole patřily k mým nej předmětům přírodopis a chemie. A vzorem mi byli jejich učitelé i na gymnáziu. Chtěl jsem být jako oni.