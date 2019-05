Smířila jsem se s tím, že kvůli rakovině nebudu mít děti, říká Kylie Minogue

„Nemám děti a nemohu říci, že jsem toho nikdy nelitovala. Člověk se však musí smířit s tím, co si pro něj život připravil a musí to akceptovat,“ říká Kylie Minogue, které lékaři diagnostikovali zhoubnou nemoc v roce 2005 v jejích šestatřiceti letech.



Poté, co jí lékaři v květnu odhalili bulku v prsu, musela zpěvačka přerušit australskou část svého koncertního turné Showgirl. Ve stejném měsíci pak v Melbourne podstoupila operaci prsu. Chemoterapii se podrobila v Paříži, v domovském městě svého tehdejšího přítele Oliviera Martineze.

Rok poté zpěvačka nad rakovinou zvítězila. Lékaři jí však tehdy doporučili, aby se mateřství raději vzdala. Těhotenství totiž znamená riziko návratu nádoru prsu.

„Nikdy předtím jsem po dětech netoužila. Nebyla jsem z těch žen, které touží po rodině a domě na předměstí. Teď je mi padesát let a je to tak, jak to je. Samozřejmě často přemýšlím nad tím, jaké by to bylo mít děti. Ale snažím se ničeho ve svém životě nelitovat,“ svěřila se Minogue v rozhovoru pro magazín Sunday Times Style.

Zpěvaččiným životem prošlo v posledních letech mnoho partnerů. V letech, kdy žila Kylie Minogue se španělským modelem Andrésem Velencosou (41) uvažovala o adopci dětí.

„Život jde mnohdy jiným směrem, než si člověk plánuje. Musím přijmout fakt, že vlastní dítě nebudu mít, což je smutné. Když jsem byla mladší, myslela jsem, že je to něco, co přijde samo od sebe. Ale teď jsem smířená s tím, že je to něco, co se v mém životě nestane. Ale já opravdu po dětech toužím. Zvažuji proto adopci,“ přiznala tehdy v jednom z rozhovorů zpěvačka.

Kylie Minogue chodila v minulosti s frontmanem kapely INXS Michaelem Hutchencem (†37), hercem Olivierem Martinezem (53) a britským hercem Joshuou Sassem (31). S tím byla zasnoubená až do roku 2017, kdy se rozešli. Momentálně žije zpěvačka s kreativním ředitelem magazínu GQ Paulem Solomonsem (43).