Nemám žádné plastiky, změnil mě make-up, tvrdí miliardářka Jennerová

„Lidé si myslí, že jsem šla pod nůž a nechala si kompletně předělat obličej, což je naprostý nesmysl. Nikdy jsem si nenechala udělat plastiku. Jsem šokována. To bych nikdy neudělala. Někteří lidé stále nechápou, co dokáže vhodný účes a kvalitně udělaný make-up,“ řekla Kylie Jennerová v rozhovoru pro magazín Paper.



„Nepopírám, že mám také botox a výplně. Ale nic jiného,“ přiznala Jennerová poté, co se jí redaktor zeptal, zda k tomu, aby člověk vypadal zcela jinak, opravdu stačí jen nalíčit se některým z jejích kosmetických výrobků podle návodu na YouTube.

Nejmladší sestra profesionální celebrity Kim Kardashianové (38) je již ve svém věku miliardářkou díky vlastní kosmetické značce Kylie Cosmetics. Zatímco její sestra Kim se proslavila svým pozadím, Kylie se stala slavnou díky svým rtům, na kterých postavila byznys. Podle magazínu Forbes je nejmladší miliardářkou, která se vypracovala sama a o tento titul připravila zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga, který ho získal ve věku 23 let.



„Matka je manažerkou celé naší rodiny a ze všech našich příjmů si bere deset procent. V mých patnácti letech mi proto rodiče řekli, že je čas začít si na sebe vydělávat. Měla jsem tehdy již mnoho sledovatelů na sociálních sítích a využila jsem toho,“ říká Jennerová.

Prvním produktem, který začala před čtyřmi lety pod značkou Kylie Cosmetics prodávat, byla sada rtěnky a konturovací tužky za 29 dolarů. Po spuštění prodeje bylo prvních patnáct tisíc sad vyprodaných během necelé jedné minuty.

Modelka se od svých deseti let pravidelně objevovala před kamerami v rodinné reality show Keeping Up With the Kardashians, která se vysílala ve více než 160 zemích světa. I díky ní nasbírala Jennerová na sociální síti Instagram do dnešního dne přes 127 milionů fanoušků, kteří nadšeně lajkují a komentují každý její nový příspěvek.



Kylie Jennerová je ve svých jednadvaceti letech nejen úspěšnou podnikatelkou, ale také matkou. S přítelem, raperem Travisem Scottem (26) má dceru Stormi, která nedávno oslavila první narozeniny.

„Vždy jsem snila o tom, že budu mladou maminkou. Na mateřství v mladém věku slyším ze všech stran velmi protichůdné názory. Upřímně, je mi jedno, co si kdo myslí. Já jsem spokojená,“ říká Jennerová.

Podstoupila podle vás modelka Kylie Jennerová plastické operace?

Ano 134 Ne 7