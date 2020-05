Jennerová prý zfalšovala status miliardářky. Její jmění je menší

Magazín Forbes nedávno uvedl, že je Jennerová nejmladší dolarovou miliardářkou. Pravda je ale podle serveru Dail Mail jinde. Jennerová ve skutečnosti takové jmění nemá. Kvůli tomu byla z magazínu vyškrtnuta a status miliardářky jí nenáleží. Podnikatelka se ale hájí, že nikdy netvrdila, že by byla miliardářkou a o zmíněných dokumentech nic neví.

Jennerovou tak zřejmě čeká kriminální vyšetřování, a pokud se prokáže, že opravdu dokumenty nebyly pravdivé, hrozí jí možná i vazba. Kylie v posledních letech vydělala hodně peněz na své kosmetické firmě.

„Je to směšné. Nikdy jsem se v tomto směru nijak neangažovala. Nikoho jsem neprosila o to, aby něco takového napsal,“ sdělila v jednom ze svých prohlášení na sociální síti Jennerová. Když magazín její status miliardářky ale vydal, nijak se mu nebránila a nevyvracela jej. Veřejnost neinformovala o tom, že je to nesmysl.

„Jsem šťastná, mám skvělou rodinu, úžasnou dceru a vše dělám poctivě. Tím bych celou věc uzavřela,“ dodala.

Advokát pro finanční podporu, který se případem zabývá, sdělil, že celá věc je ve Spojených Státech považována za kriminální čin. „Ať to udělal kdokoli. Je to trestný čin. Pokud dodáte falešné podklady, není to legální. A tomu kdo to udělal, hrozí rozhodně postih. Celá věc se bude prošetřovat a zjistíme, kdo za tím stojí,“ sdělil Jan Handzlik, který má případ na starost.

K současné situaci se rodina Kylie Jennerové nevyjadřovala. Když byla ale podnikatelka zvolena nejmladší americkou miliardářkou, její matka Kris Jennerová se na sociální síti veřejně vyjádřila, že je na svou dceru ohromně pyšná.