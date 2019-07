Dospívat před zraky milionů lidí není normální, míní Kylie Jennerová

Modelka Kylie Jennerová se svým 141 milionům sledujících na Instagramu svěřila s tím, jak zvládala v dětství slávu a pozornost médií i fanoušků.



„Jsem sama na sebe pyšná. Opravdu není normální dospívat před miliony lidí. Moje první tetování bylo slovo Sanity, tedy zdravý rozum, normálnost. Nechala jsem si ho udělat proto, abych si připomínala každý den, co je v životě opravdu důležité,“ říká hvězda reality show, která se v pořadu Držte krok s Kardashians objevila poprvé ve svých deseti letech v roce 2007.

„Celý život jsem bojovala s úzkostmi a nízkým sebevědomím. Od chvíle, co se mi před rokem a půl narodila dcera Stormi navíc řeším časté výkyvy nálad. Chvíli jsem nahoře, chvíli dole. Jsem jen člověk. Můj život není dokonalý a to, co vidíte na sociálních sítích, je jen jeho nablýskaný povrch,“ pokračuje Jennerová.

Modelka, která je vzorem milionů dívek po celém světě, přiznala, že musela ukončit vztah se svou nejlepší přítelkyní Jordyn Woodsovou (21). Ta byla přistižena paparazzi fotografy ve chvíli, kdy se líbala s partnerem sestry Jennerové, Tristanem Thompsonem (28). Ten má s Khloé Kardashianovou (35) roční dceru True.

„Jordyn byla jako moje druhé já. Žily jsme spolu. Všechno jsme dělaly dohromady. Dlouhou dobu byla mým nejbližším člověkem. Říkala jsem si ‚Když mám ji, nic jiného nepotřebuji‘. Všechno se to stalo z nějakého důvodu. Asi to tak mělo být, protože to vedlo k mnoha dalším rozhodnutím a krokům v životech nás všech,“ míní Jennerová.



Kylie Jennerová skončila v minulém roce na druhém místě žebříčku nejvýdělečnějších celebrit. Věnuje se modelingu, podniká s kosmetikou a vydělává na slávě z reality show Držte krok s Kardashians. Na své konto si loni připsala 170 milionů dolarů.