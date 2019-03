KVÍZ: Beverly Hills 90210. Jak dobře znáte legendární seriál?

14:00 , aktualizováno 14:00

Kultovní seriál Beverly Hills 90210 je pro české diváky jedním ze symbolů devadesátých let. Otestujte se v našem kvízu a zjistěte, co si pamatujete o slavné seriálové partě. Do té patřili například Brandon, Steve nebo Dylan, jehož představitel Luke Perry začátkem března zemřel.