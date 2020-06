Jak reagují umělci na kritiku? Vondráček ruší koncerty, Renč vyhrožuje

12:00 , aktualizováno 12:00

„Čím to je, čím to je, že léto nenávidí jeseň a kritik nenapíše pieseň...“ zpívají slovenští No Name a až poeticky se navážejí do úhlavních nepřátel všech umělců. No Name nejsou jediní, jedovatá narážka na kritiky se objevuje napříč všemi hudebními žánry a občasné kopnutí si neodpustí ani filmaři či spisovatelé.