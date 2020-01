Kristýna Leichtová je podruhé těhotná. Ukázala fotku z ultrazvuku

„Životní postoj hodný respektu! Těšíme se,“ napsala Kristýna Leichtová na svůj instagramový profil k fotografii z ultrazvuku, na které je jasně viditelná ruka dítěte a rozevřené prsty.



Minulý víkend děkovala herečka na sociálních sítích dceři, kterou má s partnerem, šéfem činohry Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Vojtěchem Štěpánkem (35). Dorotka se narodila v srpnu 2018.



„Za měsíc je to rok a půl co tě máme, ty náš obláčku. Spoustu měsíců lásky, týdny radosti, dny štěstí, hodiny mazlení, minuty fascinace, pár vteřinek tekoucích nervů. Jsi dobrá, že to s námi dáváš.“

Kristýna Leichtová se koncem minulého roku svěřila s tím, že aby nemusela dojíždět do ostravského Divadla Mír, bydlí i s celou rodinou v Ostravě. „Nedávno jsem měla 120 minut zpoždění ve vlaku a málem nestihla představení,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz s tím, že když je v práci, o dceru se postarají babičky, přítel nebo paní na hlídání.



Herečka o svém soukromí moc nemluví, minulé těhotenství potvrdila až v březnu 2018 na festivalu Febiofest, když už nešlo skrýt rostoucí bříško.