Čím jsem starší, tím se stydím víc, říká herečka Kristýna Leichtová

Přibližte prosím svoji roli v seriálu.

Moje postava se jmenuje Alice, je to vrchní sestra a manželka plukovníka Hofmana, kterého hraje Honza Dolanský. Alice zatím vypadá jako normální ženská, která by ráda měla fajn život a práci. Ale tak vypadají všechny moje postavy a pak se s nimi vždycky něco stane.

S Janem Dolanským úzce spolupracujete už poněkolikáté. To byla nějaká vaše podmínka?

Vůbec ne. Na tuto roli už mě oslovovali s tím, že budu točit s Honzou Dolanským a Markem Němcem, a já jsem za ně ráda, je to pro mě záruka, že si zahraji. Jsou to lidé, které znám a jejichž styl hraní mi moc vyhovuje. S Markem jsem se sice před kamerou ještě nepotkala, ale známe se z divadla. A s Honzou jsme toho spolu odtočili hodně, poslední dva roky jsme se ale neviděli. Naposledy jsme se potkali náhodou na Výstavišti, když jsem byla těhotná se druhou dcerou Rozárkou, a těšili jsme se, až si spolu zahrajeme divadlo. To se nakonec nestalo, přišel lockdown.